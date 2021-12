Как технологии в ритейле помогают больше зарабатывать, используя теплоту тел покупателей

В США в штате Аризона в одной из торговых сетей установили более 100 камер, с помощью которых можно идентифицировать даже одну из тысячи конфет. Для чего используется такая технология, существует ли подобная практика в украинских торговых сетях и как именно она работает, разбиралось Delo.ua.

Отслеживание покупательской активности в магазине с помощью камер в США внедрили для того, чтобы понять, как клиенты смотрят на тот или иной товар, задерживают ли на нем свое внимание. Камеры фиксируют все это, чтобы проанализировать поведение покупателей и понять, как выбирать локацию для открытия торговой точки и как правильно размещать товары на полках, чтобы они лучше продавались.

Как кризис помогает инвестировать в торговые технологии

Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией, розничные сети продолжают инвестировать и внедрять все новые и новые технологии. К примеру, в США во втором квартале этого года инвестиции в розничную торговлю достигли рекордных $31,5 млрд. Например, Amazon щедро инвестирует в развитие физической розницы, в том числе $13,4 млрд на приобретение Whole Foods и в разработку своей системы Just Walk Out, которая положила начало гонке среди продуктовых магазинов и розничных продавцов за безналичную кассу.

Технологии подсчета людей также стали массово внедрять в США. По словам исполнительного директора NewMark Merrill Сэнфорда Д. Сигала, которому принадлежит более 80 торговых центров в США, в будущем подобные технологии будут использоваться в спортивных и других развлекательных заведениях. Их главная задача — повысить безопасность и увеличить поток посетителей, а также долю мобильных и бесконтактных заказов.

Также ритейлеры могут не только отслеживать поведение клиентов, но и демографию, чтобы в будущем при открытии новой торговой точки понимать посещаемость, подсчитывать трафик, расположение ближайших магазинов.

В итоге, ссылаясь на собранные данные, ритейлеры смогут открывать магазины “под ключ”, поэтому интеллектуальный анализ и анализ данных становятся ключевыми инструментами, которые помогают розничной торговле и индустрии развлечений пережить спад продаж, вызванный пандемией.

Растущий объем данных о потребителях и поведении людей оказывает существенное влияние даже на дизайн недвижимости и делает физическое пространство более интерактивным для маркетологов, а инвестиции в подобные технологии со временем окупаются.

Огромным плюсом таких систем является то, что помимо основной функции анализа трафика они выполняют еще и построение "тепловой" карты магазина. С помощью камер в определенный интервал времени фиксируются все передвижения в магазине, потом все эти данные суммируются и накладываются на карту магазина. В итоге магазин получает своего рода данные, аналогичные тем, что дают тепловизоры: чем больше людей прошло в конкретном месте, тем ярче будет эта зона.

Что в Украине?

На постсоветском пространстве такие системы часто используют как основную систему обеспечения безопасности, чтобы уменьшить кражи товара клиентами и сотрудниками магазинов.

"Первый раз я столкнулся с системами видеоаналитики, занимая должность директора по управлению недвижимостью в компании Prostor", — говорит соучредитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Retail.PRO Артем Ретин.

На тот момент у него остро стоял вопрос поиска оптимального решения для сбора данных о количестве посетителей наших магазинов. Но решений от украинских производителей на рынке не нашлось. Кроме того, Ретин не нашел ни одной компании, которая смогла бы полноценно внедрить такого рода решения от известных мировых производителей по типу Bosch In-Store Analytics, Wisenet или AXIS.

В настоящее время такие системы помогут контролировать количество посетителей в торговом зале, а также определять посетителей без защитных масок.

Единственное, что меня всегда волновало в этом вопросе, насколько такое отслеживание клиентов противоречит закону. Эту проблему частично решают системы наложения масок по типу Axis Live Privacy Shield, которая закрывает лицо посетителя маской и не дает идентифицировать конкретного человека, но они достаточно дорогие. В большинстве магазинов есть таблички с надписью "ведется видеонаблюдение", но для сбора и обработки данных человек должен письменно давать разрешение на это. По моему мнению, украинский ритейл использует такие системы анализа, но особо об этом не распространяется, дабы избежать конфликтных ситуаций с клиентами. Артем Ретин Соучредитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Retail.PRO

Если резюмировать все вышесказанное, то можно выделить основные функции данных систем:

Сбор аналитических данных для маркетинговых служб.

Качественное улучшение борьбы с хищениями товара персоналом и посетителями.

Помощь в оптимальном размещении товара в торговом зале.

Сокращение очередей на кассах.

Обеспечение безопасности для персонала и посетителей.

Оптимизация работы магазина во время пиковых нагрузок.

Тем не менее, говорить о распространенности таких систем в Украине пока не приходится: большинство розничных сетей в Украине не имеют даже счетчиков учета посетителей, а если они и установлены, то обработкой данных с них занимаются единицы.

Юристы о правах потребителей

Согласно украинскому законодательству осуществление видеозаписи покупателей в магазинах может производиться только с их разрешения. Однако такое разрешение покупателей допускается, если видеозапись происходит в магазине открыто. Вместе с тем распространение произведенной видеозаписи без согласия покупателей законом не разрешается, говорит адвокат Игорь Тетеря.

Из этого следует, что магазин может устанавливать камеры в торговых помещениях и производить запись покупателей для целей охраны, отслеживания их поведения и т.д., но при определенных условиях.

По словам Тетери, во-первых, видеокамеры не должны скрываться от посетителей магазина. Они должны быть размещены на видных местах, и покупатели должны знать об их существовании. Во-вторых, в продолжение первого условия, желательно, чтобы магазин сообщил покупателям, что в магазине ведется видеонаблюдение. Для этого в магазине нужно разместить при входе в торговые помещения соответствующее сообщение, а еще лучше несколько таких сообщений также и внутри магазина зафиксировать, что осуществляется видеонаблюдение, и покупатель, зайдя в помещение, дает согласие на видеозапись.

Сложнее ситуация с последующим анализом таких видеозаписей в целях отслеживания поведения покупателей. Если магазин будет осуществлять соответствующий анализ силами своих сотрудников, такие действия магазина не будут считаться нарушением действующего законодательства. Но если осуществленные видеозаписи будут передаваться аутсорсинговым компаниям для проведения соответствующего анализа, формально без разрешения покупателей, такое распространение видеозаписей будет считаться нарушением гражданских прав посетителей магазина.