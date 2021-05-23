Розничная торговля в Украине выросла почти на 15% — Шмыгаль

За первые четыре месяца 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, розничная торговля в Украине выросла на 14%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, наибольшие темпы роста показали Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская области.

"Это положительный тренд на пути восстановления нашей экономики после кризиса" — написал Шмыгаль.

Напомним, в марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года — на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года — на 8,5%.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года, прежде всего, из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

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Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует повышение минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.