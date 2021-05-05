Минэкономики инициирует повышение минимальных цен на алкоголь

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует повышение минимальных оптовых и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, согласно пояснительной записке к документу, предлагается повысить минимальные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%, на виски, ром и джин — на 5,9%, коньяк — на 5,5%.

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Минимальные цены на винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками; сидр и перри; вермуты, другие вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов) предлагается повысить на величины от 8,2% до 34,2%.

При этом розничные цены на вина виноградные натуральные; игристые вина и газированные винные напитки изменять не планируется.

Таким образом, минимальная цена оптовой продажи литра 100%-ного спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной — 475 грн.

Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную — 948 грн), на коньяк три звезды — 516 грн (розничную — 677 грн), коньяк четыре звезды — 560 грн (розничную — 735 грн), коньяк пять звезд — 608 грн (розничную — 799 грн).

Отмечается, что на сегодня уровень минимальных цен определен по плановым показателям 2021 года.

"Учитывая изменения, произошедшие в социально-экономической и налоговой сферах, в частности рост составляющих цен (сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и так далее), размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на их производство и реализацию и требует корректировки", — объясняют в Минэкономики.

Ведомство прогнозирует, что рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местные бюджеты на 300 млн грн, а также снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя. По данным, приводимым Минэкономики, рост цен на алкогольные напитки на 10% ведет к снижению на 32% числа случаев смертей, вызванных их употреблением.

Напомним, что инфляция в 2021 году, по обновленному недавно прогнозу Национального банка Украины, составит 8%.