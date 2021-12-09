В Италии оштрафовали Amazon на $1,3 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Антимонопольный орган Италии оштрафовал компанию Amazon на $1,28 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Это стало одним из самых серьезных наказаний, наложенных на американского технологического гиганта в Европе. Об этом сообщает Reuters.

При этом в Amazon не согласны с решением итальянского регулятора, компания собирается подавать апелляцию.

Антимонопольный орган Италии начал пристально следить за технологическими гигантами после череды скандалов по поводу конфиденциальности и дезинформации, а также жалоб со стороны некоторых предприятий на то, что они злоупотребляют своей рыночной властью.

Кроме Amazon внимание регулирующих органов в Европе привлекала работа Google Alphabet, Facebook Inc, Apple Inc и Microsoft Corp.

В заявлении итальянского наблюдательного органа говорится, что Amazon использовала свое доминирующее положение на итальянском рынке, чтобы способствовать внедрению своей собственной логистической услуги Fulfillment by Amazon (FBA) продавцами, работающим на Amazon.it.

Власти заявили, что Amazon имеет эксклюзивные преимущества в своей услуге лейбл Prime, включая пометку Prime, которые помогают повысить узнаваемость и увеличить продажи на Amazon.it. Продавцы ассоциируют лейбл Prime только с предложениями FBA.

Лейбл Prime упрощает продажу более чем 7 миллионам самых лояльных потребителей, участвующих в программе лояльности Amazon.

В свою очередь Amazon заявила, что FBA "является необязательной услугой" и что большинство сторонних продавцов на Amazon ее не используют.

"Когда продавцы выбирают FBA, они делают это потому, что это эффективно, удобно и конкурентоспособно с точки зрения цены. Предлагаемый штраф и средства правовой защиты необоснованны", — говорится в заявлении американской компании.

Напоминаем, в конце ноября этого года Антимонопольный комитет Италии решил, что компании Amazon и Apple совершили сговор при продаже наушников — компании оштрафовали на общую сумму более 200 млн евро.

В частности, Amazon оштрафовали на €68,7 млн. Тогда в компании также назвали штраф "непропорциональным и неоправданным".

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