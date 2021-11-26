Сотрудники Amazon в 20 странах протестуют в "Черную пятницу"

Сотрудники Amazon из 20 стран мира бастуют в "Черную пятницу" с требованием улучшения условий труда.

Об этом сообщает Business Insider.

Протесты проходят в рамках инициативы "Make Amazon Pay", или "Заставьте Amazon платить", в коалиции с 70 международными профсоюзами и организациями. Среди них Greenpeace, Oxfam и Amazon Workers International.

Ожидается, что в мероприятии 26 ноября примут участие работники из сфер "нефтеперерабатывающих заводов, фабрик, складов, центров обработки данных и корпоративных офисов".

"Пандемия показала, что Amazon ставит прибыль выше работников, общества и нашей планеты… Amazon берет слишком много, а отдает слишком мало. Пора заставить Amazon платить", — говорится в сообщении Make Amazon Pay.

Отмечается, что протесты происходят на фоне растущего несогласия сотрудников компании с условиями труда, в частности, из-за сверхурочной работы, низкой оплаты труда и сложных систем оценки эффективности.

Требования к Amazon включают повышение зарплат, улучшение безопасности работы и "приостановку жесткого режима производительности и наблюдения, которые Amazon использует для давления на работников".

«Amazon не единственная компания, которая использует эти плохие методы, но она находится в центре неудачной системы, которая приводит к неравенству, климатическим сбоям и демократическому упадку, от которых страдает человечество», — пишет Make Amazon Pay в своих требованиях.

В рамках кампании Make Amazon Pay компания также обвинила Amazon в уклонении от уплаты налогов. Согласно отчету ProPublica, опубликованному в июне, его основатель Джефф Безос не платил никаких налогов на прибыль в период с 2006 по 2018 год. В настоящее время его состояние оценивается в 210,7 миллиарда долларов.

«Во время пандемии COVID-19 Amazon стала корпорацией на триллион долларов, а Безос стал первым человеком в истории, накопившим 200 миллиардов долларов личного состояния. Тем временем складские рабочие Amazon рисковали своей жизнью, но лишь ненадолго получили повышение заработной платы», — написала Make Amazon Pay на своем веб-сайте.

"Make Amazon Pay" основана в 2020 году и была спровоцирована условиями труда на складах компании на фоне пандемии Covid-19.

Ранее компания Amazon объявила, что оплатит обучение в колледжах и университетах всем своим сотрудникам, которые желают получить или уже получают степень бакалавра.