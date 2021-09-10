Образование и карьера 60 минут назад

Amazon потратит $1,2 млрд на обучение своих сотрудников в колледже: подробности программы

Обучиться за счет Amazon смогут те сотрудники, которые работают в компании не менее 3 месяцев. Право на получение оплачиваемого компанией образования будут иметь 750 тысяч сотрудников

Фото: itc.ua Фото: itc.ua
Фото: itc.ua

Компания Amazon объявила, что оплатит обучение в колледжах и университетах всем своим сотрудникам, которые желают получить или уже получают степень бакалавра. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Платить за обучение за счет Amazon смогут те сотрудники, которые работают в компании не менее 3 месяцев. Если же они решат уволиться из компании во время получения своей бакалаврской степени или сразу после нее, то деньги компании возвращать не нужно. 

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При этом компания возьмет на себя расходы не только на четырехлетнее обучение, но и на книги. Сотрудники, которые работают 20 часов в неделю, будут иметь право на оплату 50% стоимости учебы. 

В общей сложности Amazon планирует потратить на программу 1,2 миллиарда долларов к 2025 году. Право на получение оплачиваемого компанией образования будут иметь 750 тысяч сотрудников. 

Летом аналогичные предложения по оплате 100% обучения в колледже для своих сотрудников сделали Walmart и Target — крупнейшие ритейлеры США и прямые конкуренты Amazon.

Напомним, что в Украине Кабинет министров 28 апреля одобрил законопроект о формировании и размещении государственного и регионального заказа на подготовку специалистов. Документ призван повысить эффективность распределения бесплатных мест при получении высшего, профессионального и профессионально-технического образования, а также позволит студентам получать образование в частных учебных заведениях за счет государства. 

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