Кабмин предлагает внедрить принцип "деньги ходят за студентом"

Кабинет министров 28 апреля одобрил законопроект о формировании и размещении государственного и регионального заказа на подготовку специалистов. Как отмечает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ призван повысить эффективность распределения бесплатных мест при получении высшего, профессионального и профессионально-технического образования, а также позволит студентам получать образование в частных учебных заведениях за счет государства.

"Это очень важный законопроект, который внедряет принцип "деньги ходят за студентом". Теперь бюджетные средства будут тратиться не на содержание учреждений образования, а на обучение студентов. При этом студенты смогут определять учебное заведение самостоятельно, выбирая среди государственных, коммунальных и частных", — прокомментировал замминистра экономики Игорь Дядюра.

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По его словам, это будет способствовать повышению качества образования, поскольку вузы будут конкурировать за абитуриентов и в результате выигрывают все: студенты получат качественное и конкурентное на рынке труда образование, а работодатели — более профессионально подготовленных специалистов.

Проектом закона предлагается, в частности, установить порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональных, образовательно-научных/образовательно-творческих, научных степеней, образовательно-квалификационных уровней, отраслей знаний, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах.

Также правительство хочет установить порядок формирования регионального заказа на подготовку специалистов, рабочих кадров в профессионально-технических учебных заведениях.

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Предлагается определить и механизм направления бюджетных средств для частных вузов на оплату услуг по подготовке соискателей образования из госбюджета.

Законопроект предусматривает введение автоматизированного адресного размещения мест государственного или регионального заказа (через Единую государственную электронную базу по вопросам образования) между учебными заведениями путем предоставления поступающему рекомендаций на основании его конкурсного балла. Также предлагается ввести конкурсные принципы при размещении государственного (регионального) заказа.

Напомним, что 24 марта Кабинет министров разрешил создавать в Украине филиалы иностранных вузов, входящих в топ-3000 одновременно в трех мировых рейтингах.