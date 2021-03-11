Минобразования работает над введением курсов медиаграмотности в школах

Министерство образования и науки поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о введении уроков медиаграмотности в школах и работает над тем, чтобы курсы по медиаграмотности вошли в базовые образовательные программы. Об этом говорится в сообщении Минобразования.

В ведомстве напоминают, что еще в 2011 году в Украине были начаты региональные эксперименты по внедрению медиаобразования, а впоследствии информационно-цифровая компетентность вошла в десятку ключевых компетентностей в рамках образовательной реформы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Информационно-цифровая компетентность предполагает уверенное и одновременно критическое применение информационно-коммуникационных технологий для создания, поиска, обработки, обмена информацией на работе, в публичном пространстве, частном общении и тому подобное. Также речь идет о навыках информационной и медийной грамотности", — отмечает министр Сергей Шкарлет.

По его словам, сейчас медиаграмотность является составной частью курсов "Гражданское образование" для учеников 10-х классов, "Культура добрососедства" для учащихся 1-4 классов.

Во исполнение Государственного стандарта базового общего среднего образования министерство разработало типовую образовательную программу для учеников 5-9 классов, в которой предусмотрено введение с 2022/2023 учебного года курса "Культура добрососедства", содержащего основы медиаграмотности.

По словам Шкарлета, в учреждениях общего среднего образования сегодня медиаобразование и медиаграмотность излагаются как в форме отдельных курсов ("Основы медиаграмотности", "Ступеньки к медиаграмоте", "Медиакультура", "Медиаобразование"), так и интегрировано.

"Медиаграмотность в школах изучается сегодня и в пределах внеклассной (кружковой) работы. Речь идет, например, о создании школьных медиа", — отметил чиновник.

Он добавил, что в целом педагоги все больше трактуют медиакомпетентность педагога как одну из основных педагогических компетентностей.

Также с 2011 года Минобразования в партнерстве с Академией украинской прессы внедряет медиаобразование через формирование и поддержание группы лидеров-медиапедагогов для начального, среднего и высшего образования; подготовку учебных изданий для разных аудиторий; а также привлечение мирового опыта по внедрению медиаобразования и медиаграмотности.

Ведомство отмечает, что с 2011 года постоянно проводится подготовка преподавателей областных институтов последипломного педагогического образования. Большинство из них в дальнейшем работали как областные координаторы внедрения медиаобразования и, соответственно, во всех институтах последипломного педобразования в различных формах излагается медиаобразование и медиаграмотность.

Кроме того, в последние годы подготовлен и издан ряд пособий по медиаграмотности. Также Минобразования в партнерстве с IREX (Советом международных исследований и обменов), МБФ "Академия украинской прессы" и при поддержке посольств США и Великобритании реализует проект "Изучай и различай инфо-медийная грамотность".

"Его цель — научить соискателей образования критически воспринимать информацию, противодействовать манипуляциям, осознать ценность высококачественной информации в контексте школьного образования", — отмечают в ведомстве.

Сейчас проект выполняется во всех областных центрах, а также в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. К его реализации привлечены 655 школ (в том числе их директора и 3587 учителей), 25 ИППО и 21 вузов (1225 преподавателей и методистов).

В рамках проекта разрабатываются учебные материалы для учителей выбранных предметов (8-10 классы), проводятся тренинги и обучение для учреждений-участников проекта (школы, ИППО, педагогические вузы), внедряется обучение по подготовленными материалами и обновленными учебными программами.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что центр противодействия дезинформации начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что центр противодействия дезинформации должен будет заработать уже в марте.