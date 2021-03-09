Зеленский анонсировал скорое начало работы центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский заявляет, что центр противодействия дезинформации, создание которого было анонсировано ранее, начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации. Об этом он сказал, выступая на форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм", передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Украина находится на передовой, в частности и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", — сказал Зеленский

В то же время, по словам главы государства, украинцы должны понимать, что "ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

"Поэтому каждый из нас должен научиться одной хорошей привычке... критически мыслить, отличать правду от фейков, правду от обмана, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, что очень важно, проверять любую информацию и источники, искать первоисточники и сохранять голову "холодной", — заявил он.

В этом контексте президент заявил, что в украинских школьных программах должны появиться и уроки медиаграмотности.

"А еще те, кто давно закончил школу — это наши дедушки и бабушки — мы должны научить их, что такое информационная гигиена, что такое фейк и что такое пропаганда", — заявил Зеленский.

По его словам, дальнейшая задача государства и общества заключается в осознании всех угроз информационной безопасности и нахождении путей противодействия им.

"Правда в том, что Украина обязательно победит в информационной войне, потому что иного выхода нет. И, наконец, не только в этой войне", — убежден глава государства.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, выступая на этом форуме, признал, что доступ украинцев к российскому телевидению достаточно значительный даже сейчас.

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", — сказал он.

При этом Зеленский также заявил, что украинская власть работает над тем, чтобы телеканалы, подконтрольные депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, получили "пожизненную блокировку" на видеохостинге YouTube.

Напомним, ранее Ткаченко сообщал, что Украинский центр противодействия дезинформации должен будет заработать уже в марте.