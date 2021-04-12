В Украине разрешили создавать филиалы лучших иностранных вузов

Кабинет министров утвердил Положение об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений. Об этом говорится в постановлении №304 от 24 марта, опубликованном на сайте правительства.

Помимо подразделений украинских вузов, документ предусматривает возможность создания в Украине обособленных подразделений иностранных учреждений, что производится на основании разрешений Министерства образования и науки.

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При этом такие разрешения не могут быть выданы вузам, порядковый номер которых в каждом из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities на момент подачи документов был ниже 3000-го места (для основного рейтинга без разделения по специальностям, регионам и другим критериям).

Также невозможна будет регистрация подразделений российских вузов или вузов, конечные бенефициары которых являются резидентами России.

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В свою очередь, как отмечают в Минобразования, в ведомстве в первую очередь рассчитывают на открытие в Украине филиалов европейских вузов.

"Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в Европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы. Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений", — отметил замминистра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Отметим также, что по данным Минобразования, иностранные студенты, получая высшее образование в Украине, тратят примерно по 6-8 тысяч долларов ежегодно. Всего же на начало прошлого года в Украине обучалось 80,5 тысячи иностранных студентов из 158 стран.