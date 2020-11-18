Иностранные студенты за время обучения оставляют в Украине более $3 млрд

Иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6 до 8 тысяч долларов США ежегодно.

Такие данные со ссылкой на ГП "Украинский государственный центр международного образования" приводит Министерство образования и науки Украины.

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По состоянию на 1 января 2020 года, в украинских заведениях высшего образования обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира. За 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысило $570 млн.

Если в среднем продолжительность обучения составляет 5 — 6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд.

В частности, почти половина иностранных студентов — 39 841 человек — учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет $4 300 в год для одного студента. Для других специальностей — $2 000.

Учитывая, что почти 7 тысяч человек учатся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения — $1 500), более 2,8 тысяч человек обучаются по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость — $2 000), только за обучение в год иностранные студенты платят почти $250 млн.

Кроме обучения, студент-иностранец имеет ориентировочные ежегодные расходы на проживание в общежитиях или арендованных помещениях — не менее $800, на стоимость оформления вида на жительство и подготовку документов для поступления (перевод документов, легализация, признание документов о предыдущем образовании) — $100, на страхование и медицинское освидетельствование — $100, на питание и развлечения — $2 400, на авиабилеты в период каникул — около $600 и так далее.

Таким образом, за год на минимальные дополнительные расходы идет почти $322 млн.

Исходя из этого, в среднем иностранный студент учреждения высшего медицинского образования тратит в Украине от $8 300 ежегодно, другой специальности — от $6 000.

В первую десятку стран по происхождению иностранных студентов входят Индия (18 429 человек), Марокко (8 233), Азербайджан (5 470), Туркменистан (5 344), Нигерия (4 379), Турция (3 764), Китай (3 527), Египет (3 499) Израиль (2 561), Узбекистан (2 027).

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Самые популярные заведения высшего образования Украины, где обучаются иностранные студенты:

Харьковский национальный медицинский университет — 4 355;

Харьковский национальный университет имени Каразина — 4 351;

Одесский национальный медицинский университет — 4 234;

Национальный медицинский университет имени Богомольца — 3 378;

Запорожский государственный медицинский университет — 2 981;

Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова — 2 815;

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского — 2 414;

Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины — 2 385;

Буковинский государственный медицинский университет — 1 869;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1 849.

Несмотря на пандемию COVID-19, спрос на украинское высшее образование среди иностранных граждан остается достаточно высоким.

По состоянию на 1 ноября этого года, уже зарегистрировано 27 440 приглашений на обучение для иностранцев.

Напомним, по состоянию на начало ноября 2019 года, получать высшее образование в нашей стране приехали 63 820 иностранных студентов.

Среди них больше всего выходцев Индии — 14 860 человек. Много учащихся прибыли и из Марокко — всего 6046 студентов. Также в украинские вузы приняли 4858 студентов из Азербайджана и 4541 студент из Туркменистана.