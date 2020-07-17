США разрешили въезд в страну студентам из Европы

США снимают ограничения на въезд в страну иностранных студентов, прибывающих из Европы.

Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Указано, что решение США разрешить европейским студентам въезжать в страну было принято через несколько дней после того, как администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы вынудить десятки тысяч иностранных студентов покинуть Соединенные Штаты, если бы их занятия были полностью онлайн.

"Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму", — говорится в сообщении.

Как известно, 13 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире. В администрации Трампа утверждают, что почти 3 млн американцев могли погибнуть, если бы не закрытие границы с ЕС.

Напомним, 20 июня в Белом доме заявили, что США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Европейским Союзом.

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Ранее американская компания Apple Inc выиграла первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии.

Как сообщалось, Евросоюз собирается принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере.