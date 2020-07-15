Apple отсудила у ЕС 13 млрд евро

Американская компания Apple Inc. выиграла первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВВС.

По информации агентства, сегодня, 15 июля, Европейский суд отменил решение Европейской комиссии (ЕК), принятое в августе 2016 года, о взыскании с Apple 13 млрд евро неоправданных налоговых льгот в пользу Ирландии за период с 2003 года по 2014 год.

Как говорится в решении судебной инстанции, ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено "экономическое преимущество".

"Европейский суд возвел серьезную преграду на пути "крестового похода" Евросоюза против таких американских гигантов, как Google, Facebook и Amazon.com, которые зарабатывают по всему миру, но выплачивают налоги либо в США, либо в льготных юрисдикциях, пишет BBC. Также он показал, как непросто будет выровнять налоговые условия внутри единого рынка 27 стран Евросоюза, чего власти ЕС добиваются уже почти десятилетие.

Страны ЕС теряют более 250 млрд евро в год из-за хитроумных налоговых схем — законных и не совсем. Между тем деньги сейчас нужны как никогда — Европа погружается в крупнейший кризис столетия из-за пандемии коронавируса COVID-19", — сообщает ВВС.

В агентстве отмечают, что Еврокомиссия планирует выделить беспрецедентные 750 млрд евро на стимулирование экономики, и потому вопрос о повышении налогов или хотя бы улучшении их собираемости стоит очень остро.

Дело против Apple длится уже не первый год. Вероятнее всего, нынешнее решение будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС, и этот процесс займет еще несколько лет, говорится в статье.

Котировки акций Apple растут на 1,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании увеличилась более чем на 90%, в том числе в текущем году — на треть.

Напомним, Евросоюз собирается принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере.