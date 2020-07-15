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В мире 50 минут назад

Apple отсудила у ЕС 13 млрд евро

Еврокомиссия не смогла доказать, что техногиганту было предоставлено "экономическое преимущество"

Фото: Вектор Фото: Вектор
Фото: Вектор

Американская компания Apple Inc. выиграла первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВВС.

По информации агентства, сегодня, 15 июля, Европейский суд отменил решение Европейской комиссии (ЕК), принятое в августе 2016 года, о взыскании с Apple 13 млрд евро неоправданных налоговых льгот в пользу Ирландии за период с 2003 года по 2014 год.

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Как говорится в решении судебной инстанции, ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено "экономическое преимущество".

"Европейский суд возвел серьезную преграду на пути "крестового похода" Евросоюза против таких американских гигантов, как Google, Facebook и Amazon.com, которые зарабатывают по всему миру, но выплачивают налоги либо в США, либо в льготных юрисдикциях, пишет BBC. Также он показал, как непросто будет выровнять налоговые условия внутри единого рынка 27 стран Евросоюза, чего власти ЕС добиваются уже почти десятилетие.

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Страны ЕС теряют более 250 млрд евро в год из-за хитроумных налоговых схем — законных и не совсем. Между тем деньги сейчас нужны как никогда — Европа погружается в крупнейший кризис столетия из-за пандемии коронавируса COVID-19", — сообщает ВВС.

В агентстве отмечают, что Еврокомиссия планирует выделить беспрецедентные 750 млрд евро на стимулирование экономики, и потому вопрос о повышении налогов или хотя бы улучшении их собираемости стоит очень остро.

Дело против Apple длится уже не первый год. Вероятнее всего, нынешнее решение будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС, и этот процесс займет еще несколько лет, говорится в статье.

Котировки акций Apple растут на 1,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании увеличилась более чем на 90%, в том числе в текущем году — на треть.

Напомним, Евросоюз собирается принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере.

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