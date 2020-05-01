IT и Телеком 30 минут назад

Пандемия COVID-19 ни по чем: Apple нарастила рекордную прибыль

Во втором квартале бизнес от предоставления сервисов показал существенный рост. Это вызвано тем фактом, что люди вынуждены оставаться дома и искать себе развлечения

Пандемия COVID-19 ни по чем: Apple нарастила рекордную прибыль Пандемия COVID-19 ни по чем: Apple нарастила рекордную прибыль
AQILA Commercial

Компания Apple обнародовала отчет о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале фискального 2020 года (завершился 28 марта календарного 2020 года).

Как сообщает ITC со ссылкой на The Verge, несмотря на заметное влияние на бизнес пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, компания смогла нарастить выручку на 1% — до $58,3 млрд, что больше ожиданий аналитиков ($53,8 млрд).

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Издание отмечает, что в отчетном квартале сократились объемы продаж почти всех устройств компании, за исключением носимых гаджетов. Лишь продажи AirPods и Apple Watch продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, бизнес от предоставления сервисов показал существенный рост. Это вызвано тем фактом, что люди вынуждены оставаться дома и искать себе развлечения.

В результате этого, сервисы (включая Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Music и так далее) принесли компании совокупный доход в сумме $13,3 млрд, установив новый рекорд.

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Для сравнения, во втором квартале предыдущего фискального года сервисы сгенерировали выручку на уровне $11,5 млрд.

"Несмотря на беспрецедентное глобальное влияние COVID-19, мы с гордостью сообщаем, что Apple показала рост за квартал, обусловленный рекордными показателями в сфере сервисов и квартальными показателями для носимых устройств. В этой сложной обстановке наши пользователи используют новые продукты Apple, чтобы оставаться на связи, быть в курсе, креативными и продуктивными", — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

По итогам второго квартала фискального 2020 года компания Apple получила чистую прибыль в сумме $11,2 млрд, что немного меньше показателя аналогичного периода прошлого года ($11,6 млрд).

Показатель прибыли на акцию составил $2,55, что оказалось выше ожиданий аналитиков ($2,23).

Напомним, в марте Apple выпустила обновленный ноутбук MacBook Air, компьютер Mac mini и планшет iPad Pro.

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