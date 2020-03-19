Apple выпустила новый компьютер, ноутбук и планшет (ФОТО)

Компания Apple выпустила обновленный ноутбук MacBook Air, компьютер Mac mini и планшет iPad Pro. Об этом сообщает Лига.Tech.

iPad Pro следующего поколения получил ряд инновационных функций, среди которых - тройная камера с сенсором LiDAR. Этот сканер измеряет точное время прохождения света, отраженного от объектов на дистанции до пяти метров и позволяет планшету "понимать" размещение предметов вокруг. За счет этого могут быть реализованы различные приложения дополненной реальности.

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Новинка также получила клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Она примагничивается к iPad Pro и способна удержать планшет на весу. При этом можно менять угол наклона, что делает планшет похожим на ноутбук.

Новый iPad Pro доступен в модификациях с экраном Liquid Retina размером 11 дюймов и 12,9 дюйма. В первом случае разрешение составляет 2388х1668 точек, во втором — 2732х2048 пикселей. Оба варианта построены на процессоре A12Z Bionic с движком Neural Engine и сопроцессором M12. Будут версии с флеш-накопителем вместимостью 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

Стоимость планшетов начинается с $799 для 11-дюймовой версии и с $949 для 12,9-дюймовой. Клавиатура для первого варианта стоит $299, для второго — $349.

Новый MacBook Air получил сниженный ценник, клавиатуру с ножничным механизмом и более емкие SSD — от 256 ГБ до 2 ТБ. Корпус, дисплей и объем оперативной памяти остались прежними. Базовая конфигурация оценивается в $1000 — на $100 меньше цены предыдущей модели.

Mac mini получил только одно изменение по сравнению с моделью 2018 года — объем накопителя вырос вдвое. Базовая конфигурация за $799 оснащается SSD на 256 ГБ, топовая за $1099 — на 512 ГБ.