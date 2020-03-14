Компания Apple закрывает все свои магазины

Американская компания Apple закрывает до 27 марта 2020 года все свои магазины за пределами материкового Китая из-за эпидемии коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил генеральный директор Apple Тим Кук в микроблоге Twitter.

"На своих рабочих местах и ​​в нашем обществе мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит $15 млн помощи для преодоления мирового кризиса", — говорится в сообщении.

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По последним данным, в мире подтверждены 145 377 случаев китайского коронавируса. Наибольшее количество зараженных — в Китае (80 973), Италии (17 660), Иране (11 364), Южной Корее (8 086), Испании (5 232). При этом зафиксированы 5 429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71 715 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.