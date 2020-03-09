Эпидемия коронавируса: сотрудников Apple перевели на удаленку

Исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

По словам главы корпорации, сотрудники могут не появляться в офисах с 9 по 13 марта, если тип их задач позволяет выполнять работу в удаленном режиме.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме этого, правило распространяется на те регионы, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро 7 марта в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на исследовании находились 20 образцов материалов, в том числе 6 от людей с подозрением на коронавирус и 14 — от контактных людей.

Читайте также: В КНР рухнул отель с больными коронавирусом

У 16 человек коронавирус не выявили, исследования образцов еще 4 контактных людей продолжаются.

Перед этим в КГГА отрапортовали о готовности столицы к возможной вспышке коронавируса. В частности, в городе подготовили 3 больницы для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.