Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса

Корпорация Google рекомендовала работникам в офисах на севере Америки работать из дома из-за риска распространения китайского коронавируса.

Об этом со ссылкой на уведомление, которое получили сотрудники компании, сообщает Techcrunch.

В частности, корпорация рекомендовала сотрудникам всех офисов Google в США и Канаде работать из дома, если это позволяют их должности.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Известно, что в 11 офисах компании в США и Канаде работают 100 тысяч сотрудников.

Как отмечается, подобные меры связаны с сообщениями о распространении вируса на северо-западе США, включая регион в котором базируются крупные офисы Google — Сиэтл и Киркленд.

Читайте также: Конференция Google в 2020 году отменена

Также в компании сообщили о создании фонда COVID-19, деньги из которого пойдут на оплату больничных временным сотрудникам и поставщикам компании по всему миру, если у них обнаружатся симптомы коронавируса.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.