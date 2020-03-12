IT и Телеком 30 минут назад

Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса

В 11 офисах компании в США и Канаде работают 100 тысяч сотрудников

Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса
Офис Google в США. Фото: usolt.livejournal.com

Корпорация Google рекомендовала работникам в офисах на севере Америки работать из дома из-за риска распространения китайского коронавируса.

Об этом со ссылкой на уведомление, которое получили сотрудники компании, сообщает Techcrunch.

В частности, корпорация рекомендовала сотрудникам всех офисов Google в США и Канаде работать из дома, если это позволяют их должности.

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Известно, что в 11 офисах компании в США и Канаде работают 100 тысяч сотрудников.

Как отмечается, подобные меры связаны с сообщениями о распространении вируса на северо-западе США, включая регион в котором базируются крупные офисы Google — Сиэтл и Киркленд.

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Также в компании сообщили о создании фонда COVID-19, деньги из которого пойдут на оплату больничных временным сотрудникам и поставщикам компании по всему миру, если у них обнаружатся симптомы коронавируса.

Ранее исполнительный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам глобальных филиалов компании работать удаленно в связи с распространением коронавируса.

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