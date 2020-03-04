Конференция Google в 2020 году отменена

Конференция разработчиков Google I/O 2020 отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, которая продолжает распространяться по всему миру, информирует The Verge.

Как отмечает издание, мероприятия в рамках Google I/O 2020 должны были пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско. Всем, кто приобрел билеты на Google I/O 2020, компания обещает полный возврат средств (до 13 марта). Также можно будет бесплатно поменять пригласительный на билет на следующую I/O 2021.

"Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения, мы решили отменить мероприятие Google в амфитеатре Shoreline" — сообщили организаторы.

Конференция для разработчиков Google I/O 2019 — главное событие года компании Google и одно из важнейших событий мировой IT-индустрии. Каждый год на ней анонсируют ключевые продукты и разработки, которые, в итоге, оказывают значительное влияние на дальнейшее развитие IT-отрасли.

В частности, как правило, на Google I/O представляют новую версию ОС Android. Также в этом году в рамках Google I/O ожидался анонс смартфона Pixel 4a и новой ОС Google Fuchsia.

В настоящее время Google ищет другие способы проведения мероприятия, чтобы наилучшим образом поддерживать связь и продолжать развивать сообщество разработчиков. Основную часть мероприятия Google намерена перенести в онлайн. Таким образом, анонсы новинок, включая новый Android, скорее всего, состоятся.

Google I/O — не первое мероприятие, отмененное из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и, вероятно, не последнее.

Так, компания Facebook отменила конференцию для разработчиков F8 в 2020 году из-за вспышки коронавируса.

Перед этим по той же причине решили не проводить Женевский автосалон 2020 года, а также выставку MWC 2020, которая должна была пройти в Барселоне (Испания), а также перенесли на неопределенный срок конференцию игровых разработчиков GDC.

Вероятнее всего, презентации Apple в марте, где ожидался анонс доступного iPhone 9 (iPhone SE 2) и нового iPad Pro, тоже не будет, как и конференции разработчиков Microsoft Build 2020.

Под большим вопросом также проведение июньской конференции разработчиков Apple WWDC, как и игровой выставки E3.