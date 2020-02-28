Facebook отменила конференцию в США из-за коронавируса

Компания Facebook отменила конференцию для разработчиков F8 в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Лига. Tech.

Вместо обычного мероприятия Facebook планирует организовать локальные встречи и видеотрансляции в прямом эфире.

Подробнее о программе компания обещает рассказать в ближайшие недели. Конференция F8 была запланирована на 5-6 мая 2020 года в Калифорнии (США).

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В феврале из-за опасений по поводу распространения коронавируса Facebook также отменила конференцию для маркетологов Global Marketing Summit, запланированную на начало марта в Сан-Франциско.

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Ранее из-за коронавируса впервые за 33 года отменили Mobile World Congress — одну из крупнейших выставок мобильной индустрии, а также впервые за 70 лет отменили Женевский автосалон.