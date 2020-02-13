Выставку MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Выставка MWC 2020, которая должна была пройти в Барселоне (Испания), отменена. Как заявили организаторы мероприятия — компания GSMA — глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с логистикой и другими обстоятельствами делают невозможным проведение выставки.

В GSMA отмечают, что это первое за 33-летнюю историю подобное решение.

Начиная с 7 февраля о своем решении не участвовать в выставке объявили первые компании. Первыми жертвами стали Ericsson и LG. Потом последовала примеру Nvidia. 10 февраля к ним присоединились другие крупные игроки технологического рынка: Sony и Amazon.

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Организатор MWC, компания GSMA, в своем заявлении отмечает, что эпидемия действительно создает помехи для участников и посетителей.

Mobile World Congress — это одна из крупнейших выставок мобильной индустрии. Она проходит ежегодно с 1987 года в феврале. С 2006 года постоянное ее местонахождение — Барселона, Испания. Зачастую, на ивентах MWC проходят премьеры Android-телефонов. Постоянный гость, компания Sony, каждый год представляет здесь свои новые смартфоны Xperia.

Также в 2010 Microsoft в Барселоне впервые презентовала свою операционную систему для мобильных телефонов Windows Phone 7. Каждый год инновационная выставка собирает около 100 тысяч посетителей из 200 стран.