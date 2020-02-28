IT и Телеком 50 минут назад

Facebook запретит рекламу товаров в целях борьбы с коронавирусом

Под запрет попала реклама продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса

Facebook запретит рекламу товаров в целях борьбы с коронавирусом Facebook запретит рекламу товаров в целях борьбы с коронавирусом
Фото: RTTNews

Американская компания Facebook запретит в одноименной социальной сети рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.

Заявление гиганта социальных сетей прозвучало в связи с растущим контролем со стороны регулирующих органов над типом контента, размещаемого на его платформе, в частности, тем, что отражает экстремальные идеологии и фейки, сообщает Reuters.

По словам представителя компании, реклама с такими заявлениями, как "маски для лица, гарантированно предотвращают распространение вируса на 100%", не будет разрешена.

Кратко и по делу в Telegram

Ранее Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса в Соединенных Штатах после появления инфекций в еще нескольких странах.

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Напомним, в январе 2020 года Facebook заявил, что удалит контент о вирусе "с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения", присоединившись к таким компаниям, как TikTok и Pinterest.

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