Коронавирус стал причиной всплеска на рынке компьютерных игр

Мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на $150 млрд за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями.

Об этом со ссылкой на данные, предоставленные аналитической компанией AppAnnie, сообщает The Finаncial Times.

По ее данным, более 222 млн загрузок было сделано в Китае через интернет-магазин Apple за неделю, начавшуюся 2 февраля. Средняя недельная загрузка приложений в течение первых двух недель февраля подскочила на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год.

При этом в отчете AppAnnie отмечается, что "миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных способов возобновления повседневной деятельности". Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми.

Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает $500 млрд. А акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в 2020 году выросли в цене на 17%.

"Никто не ожидал, что эпидемия быстро распространится, это создало возможность для таких компаний", — сказал Шон Янг, управляющий директор шэньчжэньского отделения Blue Lotus Capital Advisors.

В свою очредь Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners, отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом.

По его прогнозам, этот рост продолжится в последующие недели, поскольку предприятия во многих городах остаются закрытыми. Люди проводят больше времени за игрой, и это дает новые возможности для монетизации игр, пояснил аналитик.

В то же время некоторые компании игровой индустрии пострадали из-за коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая. Акции Nintendo, которая полагается на продажи оборудования для более чем половины своих доходов, упали почти на 9% в 2019 году из-за опасений по поводу выпуска игровой консоли Switch.

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Дэвид Гибсон, игровой аналитик компании Astris Advisory из Токио, добавил, что спрос на эту консоль будет расти в Китае. Между тем если перебои в консольном производстве там продолжатся, то Sony может ограничить выпуск своей консоли PlayStation 5, намеченный на ноябрь, отмечает собеседник FT.

Как известно, с конца декабря 2019 года в Китае распространяется пневмония, вызванная новым коронавирусом — COVID-19, и власти вынуждены вводить жесткие карантинные меры.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.

Ранее сообщалось, что компьютерная игра Plague Inc, которая представляет собой симулятор эпидемий, на фоне распространения коронавируса снова оказалась в списках самых популярных игр.