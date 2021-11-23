Придется заплатить 225 млн евро: в Италии оштрафовали Apple и Amazon

Антимонопольный комитет Италии решил, что компании Amazon и Apple совершили сговор при продаже наушников — компании оштрафовали на общую сумму более 200 млн евро, сообщает сайт регулятора.

В октябре 2018 года компании заключили соглашение, по которому официальные и неофициальные реселлеры потеряли возможность торговать на итальянской версии Amazon продукцией Apple и наушниками Beats.

Регулятор заключил, что вследствие заключенного соглашения реализовывать технику Apple мог только сам Amazon и несколько продавцов, которые избирались индивидуально.

"В результате компании создали антиконкурентные условия на рынке и навредили покупателям: предполагаемый сговор снизил уровень скидок на продукцию Apple и Beats", — утверждается в заявлении.

Из-за таких действий Антимонопольный комитет Италии оштрафовал Amazon на €68,7 млн ​​и выписал штраф в €134,5 млн Apple, а также требует снять ограничения для реселлеров.

Обе компании заявили, что намерены оспорить решение Антимонопольного ведомства, сообщает Reuters.

"Для того, чтобы наши клиенты покупали настоящие продукты, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами-реселерами и специальными группами экспертов по всему миру, которые работают с правоохранительными органами, таможней и продавцами, чтобы гарантировать продажу только настоящей продукции Apple", - сказал представитель Apple.

В Amazon назвали штраф "непропорциональным и неоправданным".

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