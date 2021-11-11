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В мире 30 минут назад

Google проиграл судебный иск Евросоюзу на $2,8 млрд

Основанием для штрафа стали действия компании в 2017 году, когда поисковик выводил на первые строчки свой собственный сервис для покупок

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Alphabet, которая принадлежит Google, проиграла иск на 2,42 млрд евро ($2,8 млрд) Европейскому антитрастовому комитету.

Как сообщает Reuters, это первая крупная победа Евросоюза над американским технологическим гигантом из трех запланированных судебных процессов. Другие два иска касаются операционной системы Android и рекламного сервиса AdSense.

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По словам главы комитета Маргарет Вестагер, основанием для штрафа стали действия компании в 2017 году.

Тогда поисковик выводил на первые строчки свой собственный сервис для покупок, предоставляя ему несправедливое преимущество над меньшими европейскими компаниями.

"Суд отверг аргументы компании Google относительно решения комитета, которым признается, что Google использовал свои возможности для предоставления предпочтения собственному сервису покупок конкурентам", — говорится в заявлении Европейского суда.

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Таким образом, суд поддержал решение о наложении на компанию штрафа. В Google уже заявили, что обжалуют такое решение.

Агентство отмечает, что в этих двух случаях, скорее всего, компанию Alphabet также ждет поражение, ведь против них антитрастовый комитет имеет более сильные аргументы.

Кроме этого, такое решение суда может повлиять на дальнейшие иски комитета против крупных компаний, таких как Amazon, Apple и Facebook.

Напомним, 8 ноября текущего года акции компании Alphabet Inc., материнской компании Google, выросли на 1,2% до рекордного значения более чем на 3008,1 доллара. Благодаря этому капитализация компании впервые достигла 2 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что Alphabet создала компанию Isomorphic Laboratories, которая будет использовать искусственный интеллект для поиска новых видов лекарств.

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