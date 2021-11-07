Alphabet создала компанию для разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта

Корпорация Alphabet создала компанию Isomorphic Laboratories, которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска новых видов лекарств.

Как сообщает ForkLog, ее возглавил генеральный директор лаборатории DeepMind Демис Хассабис.

По его словам, главная их цель — "переосмыслить" процесс разработки новых лекарств с применением подхода AI-first:

"Мы считаем, что фундаментальное использование передовых вычислительных методов и методов искусственного интеллекта поможет ученым вывести их работу на новый уровень и значительно ускорить процесс открытия лекарств", — отметил Хассабис.

Isomorphic будет строить модели, которые могут предсказать взаимодействие препаратов с организмом.

Лаборатория задействует разработки DeepMind, в том числе ИИ-инструмент предсказания сворачивания белков AlphaFold 2.

При этом, обе лаборатории останутся независимыми и время от времени будут сотрудничать.

Хассабис добавил, что компания не планирует разрабатывать собственные лекарства. Вместо этого она сосредоточится на развитии партнерских отношений с фармацевтическими компаниями и продаже своих моделей.

Напомним, исследователи из медицинской школы Университета Миннесоты разработали алгоритм контроля человеческого мышления при помощи мозгового импланта.

Перед этим стало известно, что в Apple работают над технологией, которая позволит диагностировать депрессию и когнитивные нарушения, свойственные, например, болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны.