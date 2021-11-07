IT и Телеком 30 минут назад

Alphabet создала компанию для разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта

Лаборатория будет задействовать разработки DeepMind, в том числе, ИИ-инструмент предсказания сворачивания белков AlphaFold 2

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Корпорация Alphabet создала компанию Isomorphic Laboratories, которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска новых видов лекарств.

Как сообщает ForkLog, ее возглавил генеральный директор лаборатории DeepMind Демис Хассабис.

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По его словам, главная их цель — "переосмыслить" процесс разработки новых лекарств с применением подхода AI-first:

"Мы считаем, что фундаментальное использование передовых вычислительных методов и методов искусственного интеллекта поможет ученым вывести их работу на новый уровень и значительно ускорить процесс открытия лекарств", — отметил Хассабис.

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Isomorphic будет строить модели, которые могут предсказать взаимодействие препаратов с организмом.

Лаборатория задействует разработки DeepMind, в том числе ИИ-инструмент предсказания сворачивания белков AlphaFold 2.

При этом, обе лаборатории останутся независимыми и время от времени будут сотрудничать.

Хассабис добавил, что компания не планирует разрабатывать собственные лекарства. Вместо этого она сосредоточится на развитии партнерских отношений с фармацевтическими компаниями и продаже своих моделей.

Напомним, исследователи из медицинской школы Университета Миннесоты разработали алгоритм контроля человеческого мышления при помощи мозгового импланта.

Перед этим стало известно, что в Apple работают над технологией, которая позволит диагностировать депрессию и когнитивные нарушения, свойственные, например, болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны.

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