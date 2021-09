Apple работает над диагностикой депрессии через айфоны

В Apple работает над технологией, которая позволит диагностировать депрессию и когнитивные нарушения свойственные, например, болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова анонимных источников и документы.

Разработчики планируют создать алгоритмы, которые смогут выявлять депрессию и когнитивные нарушения, анализируя данные датчиков в устройствах Apple. В том числе сведения о физической активности, режиме сна, манере набора текста.

Проект Apple по определению депрессии, стресса и тревоги называется Seabreeze. Компания работает над ним вместе с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Проект по диагностике когнитивных нарушений получил кодовое название Pi, над ним также работает фармацевтическая компания Biogen.

Источники издания говорят, что, если раньше программы, анализирующие состояние здоровья, касались прежде всего "умных часов" Apple, то новые разработки будут ориентированы также и на айфоны. В Apple рассчитывают, что алгоритмы будут работать на устройствах пользователей и не станут отправлять данные на серверы компании.

Отметим, что у Apple также есть совместный проект с Университетом Дьюка, в рамках которого планируется создать алгоритм, помогающий выявить расстройства аутического спектра у детей. Согласно документам, предполагается, что камера айфона будет наблюдать, как маленькие дети сосредотачиваются и как часто они раскачиваются взад-вперед. Впрочем, представители Apple, Biogen и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отказались от комментариев.

