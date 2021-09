Apple выпустила новое iOS 15: что появится в смартфонах, планшетах и смарт-часах

Компания Apple выпустила iOS 15 для смартфонов, планшетов и смарт-часов.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Так, компания сразу представила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Обновить ОС до iOS 15 теперь можно на iPhone: 6s и 6s Plus, SE первого и второго поколения, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, X, XS и XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max, 12, mini 12, 12 Pro, 12 Pro Max и на iPod touch седьмого поколения.

В iOS 15 появилось новое приложение "Погода", карта которой доступна в полноэкранном режиме. Также на карте можно увидеть количество осадков, качество воздуха и уровень температуры.

В новой ОС для планшетов теперь доступна многозадачность виджетов и библиотеки приложений, FaceTime с возможностью демонстрации экрана и обновленный браузера Safari.

А в ОС для смарт-часов добавили функцию создания циферблата на основе портретов, приложение "Осознанность" для медитации и полезную возможность контролировать качество сна.

Чтобы установить новую ОС и обновить свои гаджеты, нужно зайти в настройки и выбрать соответствующий пункт. В процессе обновления устройство несколько раз перезагрузится.

При этом пользователи старой версии iOS 14 могут не обновлять свои гаджеты до новой версии. В компании уверяют, что старая версия операционной системы будет и далее получать обновления безопасности. Однако новые функции старая iOS 14, скорее всего, уже не получит.

Напомним, что 14 сентября Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания наконец показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.