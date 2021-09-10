В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры

В американской корпорации Apple, производящей iPhone и iPad, оценили укаринские цифровые паспорта, разработанные Министерством цифровой трансформации Украины.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в рамках своего выступления на презентации результатов работы IT Ukraine Association.

"У нас возникли прекрасные отношения с компанией Apple. И я очень гордился, что мы пришли в кабинет и Тим Кук (генеральный директор компании Apple — Delo.ua) начал с того, что сказал: я слежу за вашим прогрессом и это впечатляюще. А потом его топ-менеджмент нам сказал: если Тим говорит что-то, то он имеет это ввиду. То есть, он просто так не говорит слово "впечатляюще", — отметил чиновник.

Он также заявил, что одна из тех вещей, которыми он и его команда могут гордится, как украинцы, — это цифровые паспорта, успешность которых отметили в корпорации.

"Когда мы выдали цифровые паспорта в Дію, они пришли к нам и спросили: "Как вы это сделали? Покажите, пожалуйста, потому что мы хотим сделать на базе Wallet (приложение iOs, которое позволяет хранить номера кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, карт магазинов, посадочных талонов и прочего — Delo.ua) в Америке цифровые паспорта и у нас не получается". Все думают, что цифровые паспорта для американцев в Apple очень будут похожи на цифровые паспорта в Діє", — подытожил Борняков.

Напомним, в Украине 23 августа 2021 года вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к обычным бумажным. Закон закрепляет на законодательном уровне определения электронные паспорта и электронные паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

При этом ранее, 22 апреля, Министерство цифровой трансформации презентовало цифровой паспорт в правительственном мобильном приложении Дія. Чиновники обещали запустить цифровые паспорта до конца февраля 2020 года, однако бета-тестирование документов в приложении Дія стартовало лишь 7 апреля. До этого Минцифры искало волонтеров-тестировщиков среди украинцев, у которых есть и ID-карта, и биометрический загранпаспорт.