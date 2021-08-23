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Цифровые паспорта в Украине приравняли к бумажным: вступил в силу закон

Закон закрепляет на законодательном уровне определения электронные паспорта и электронные паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

В Украине в понедельник, 23 августа 2021 года, вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к обычным бумажным.

Этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле, сообщает пресс-служба Минцифры.

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Закон закрепляет на законодательном уровне определения электронные паспорта и электронные паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты; при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В то же время цифровые паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Указано, что действительность паспорта в приложении "Дія" можно проверить через QR-код, который действует три минуты. Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно.

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При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, то он будет иметь на это право.

Известно, что Украина — первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные документы.

Напомним, 30 марта 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

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