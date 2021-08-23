Цифровые паспорта в Украине приравняли к бумажным: вступил в силу закон

В Украине в понедельник, 23 августа 2021 года, вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к обычным бумажным.

Этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле, сообщает пресс-служба Минцифры.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения электронные паспорта и электронные паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

"Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты; при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

В то же время цифровые паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Указано, что действительность паспорта в приложении "Дія" можно проверить через QR-код, который действует три минуты. Благодаря этому подделать, украсть или забыть паспорт невозможно.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, то он будет иметь на это право.

Известно, что Украина — первое государство в мире с цифровыми паспортами, которые имеют такую же юридическую силу, что и бумажные документы.

Напомним, 30 марта 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.