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Зеленский утвердил приравнивание электронных паспортов к бумажным

Глава государства подписал соответствующий закон

Фото: cherkassyrda.gov.ua Фото: cherkassyrda.gov.ua
Фото: cherkassyrda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным паспортам и ID-картам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" №1368-ІХ, который парламент принял 30 марта 2021 года.

Известно, что на сегодняшний день около 5 млн граждан Украины пользуются е-паспортами (цифровыми образцами паспортов в виде ID-карточек) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".

Закон, который подписал Зеленский, закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Предполагается, что это позволит использовать эти цифровые документы:

- во время путешествий на железнодорожном или воздушном транспорте в пределах Украины;

- во время медицинского обслуживания или банковских операций;

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- для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных и почтовых услуг;

- при приобретении товаров в магазине;

- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

В то же время е-паспорта доступны только тем украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества — защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Как отмечается, закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Напомним, 30 марта 2021 года Верховная Рада приравняла электронные паспорта украинцев к бумажным паспортам и ID-картам, внеся соответствующие изменения в закон о Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

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