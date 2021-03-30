Политика 1 час назад

Рада приравняла электронные паспорта к бумажным

Теперь данные е-паспортов обязаны будут принимать везде, но через границу по ним проехать все равно будет нельзя

Фото: Министерство цифровой трансформации Фото: Министерство цифровой трансформации
Фото: Министерство цифровой трансформации

Верховная Рада приравняла электронные паспорта украинцев к бумажным паспортам и ID-картам, внеся соответствующие изменения в закон о Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

За принятие документа во втором чтении проголосовало 302 депутата при 226 минимально необходимых. Ни один нардеп не проголосовал против.

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Он прописывает законодательное закрепление возможности использования отраженной в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов и/или о зарегистрированном месте проживания.

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В то же время предусмотрено, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случаях собственно пересечения государственной границы; а также въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Законопроект был внесен 2 февраля 13 депутатами, из которых 10 — члены парламентского комитета по цифровой трансформации. Уже 4 февраля Рада 303 голосами приняла его в первом чтении. При этом "против" тогда голосовали 12 депутатов от ОПЗЖ, хотя среди соавторов числится их коллега по фракции Сергей Ларин (сам он голосование проигнорировал).

Согласно пояснительной записке, необходимость таких законодательных изменений вызвана тем, что сейчас возможность использования в электронной форме информации, содержащейся в паспортах украинцев, происходит в рамках реализации экспериментального проекта правительства.

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В то же время количество граждан Украины, пользующихся электронными паспортами через мобильное приложение "Дія", составляет около 5 млн. Однако отмечалось, что временный характер проекта делал невозможным использование украинцами е-паспортов и е-паспортов для выезда за границу после 2021 года.

Напомним также, что в Министерстве цифровой трансформации анонсировали внедрение нового сервиса под названием "Статический QR", который позволит легко и безопасно обмениваться персональными данными с различными заведениями для получения услуг.

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