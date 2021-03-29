В приложении "Дія" появится сервис для обмена цифровыми документами

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) анонсировало внедрение нового сервиса под названием "Статический QR", который позволит легко и безопасно обмениваться персональными данными с различными заведениями для получения услуг.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, любой предприниматель сможет создать QR-код, разместить его на удобном месте. После этого, наведя на него (камеру смартфона — Delo.ua), получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа.

"Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, администратор получит на почту цифровую копию документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать. Это будет новый этап развития цифровых документов в стране, которая станет первой в мире, где электронный паспорт будет приравнен к обычному", — пояснил глава Минцифры.

Ранее Федоров анонсировал запуск услуги смены места проживания в онлайн-режиме на портале государственных услуг "Дія" для жителей областных центров.

Чиновник подчеркнул, что это ныне самая популярная админуслуга в стране. По словам Федорова, в Украине каждый третий человек проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют прописки в паспорте.

Напомним также, что ранее Минцифры анонсировало запуск в 2021 году ряда новых функций приложения "Дія", в том числе электронного больничного и цифровой подписи.