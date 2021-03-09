Федоров рассказал, как намучался, меняя место регистрации не через "Дію"

Министерство цифровой трансформации намерено в апреле полноценно запустить услугу смены места проживания в онлайн-режиме на портале государственных услуг "Дія" для жителей областных центров. Об этом сказал в интервью Радио НВ глава ведомства Михаил Федоров.

Он рассказал, что в 2020 году сам прошел через смену места регистрации, что оказалось непростой задачей.

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"Я этот квест прошел более чем за месяц. Это было невероятно трудно. Я выстоял в очереди. Потом мне бабушка в очереди сказала, что эта очередь не туда, а там не было об этом написано. Я пошел куда нужно — там принимают два часа в неделю. Это было нереально. Но все же я это сделал", — пообещал министр.

По словам Федорова, он не хочет, чтобы украинцы такое повторяли, потому теперь эта услуга будет доступна онлайн, что будет очень удобно.

"В апреле будем запускать. Начинаем с областных центров и постепенно за год, думаю, все города и маленькие городки трансформируем, чтобы все могли изменить место регистрации онлайн. Это будет почти декларативно, очень удобно", — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что это ныне самая популярная админуслуга в стране. По словам Федорова, в Украине каждый третий человек проживает не по месту регистрации, а миллион украинцев вообще не имеет прописки в паспорте.

"Если вы владелец недвижимости — вы в несколько кликов сами указали адрес, где хотите прописаться, и автоматически прописались. Если нужно другому человеку прописаться, то этому человеку придет оповещение на почту или в мобильном приложении. Нужно просто подтвердить и электронной подписью подписать", — рассказал он.

По словам Федорова, эта услуга "революционная", и над ней его ведомство работает уже полтора года, с момента создания.

Кроме того, глава Минцифры анонсировал и полную отмену указания адреса места проживания на штампе в паспорте.

"Мы вообще ликвидируем такой рудимент как штамп в паспорте. Не нужно будет молодым парням ходить в военкомат, если они не прячутся от него, если их не ищет военкомат", — заверил он.

Напомним также, что ранее Минцифры анонсировало запуск в 2021 году ряда новых функций приложения "Дія", в том числе электронного больничного и цифровой подписи.