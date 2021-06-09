Отказаться от паспорта: как Украина может решить главную проблему ID-удостоверений

Верховная Рада готова полностью отказаться от паспортов-книжек и заменить их ID-картами. Соответствующий законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а в Государственной миграционной службе предупреждают, что последняя партия паспортов-книжек заканчивается. Единственным препятствием для полного перехода пока остается справка о прописке, которую до сих пор не везде могут считать с чипа ID-карты: во многих учреждениях просто нет нужного оборудования.

Корреспондент Delo.ua разобрался, где все еще требуют прописку и как может решиться эта проблема.

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Киевлянин Сергей Ревера получил ID-карту три года назад, хотя и не по своей воле. Вклеивать фотографию в паспорт после 45 лет он отправился с опозданием на месяц, а в таких случаях паспорт-книжку автоматически меняют на пластиковое удостоверение. Сейчас в Верховной Раде лежит законопроект №3986, по которому это правило исчезнет из законодательства: всем, кто получает паспорт или переклеивает фотографию (в 25 и 45 лет), будут выдавать ID-карту. "Книжки" украинцев старше 45 лет будут действовать, пока документ не испортится или не потеряется.

Как отмечает глава ГМСУ Максим Соколюк, аргументов для этого изменения несколько. Во-первых, последняя партия паспортов-книжек, изготовленная в 2013-2014 годах, заканчивается. По словам чиновника, "скоро просто нечего будет выдавать", в то же время ID-карту уже получили больше 6 млн человек.

Во-вторых, в решении профильного комитета отмечается, что "книжка" не соответствует современным требованиям защиты. По данным СБУ, за последние годы число преступлений, связанных с подделкой паспортов, увеличилось на 40%, а по информации миграционной службы за 2019-2020 годы возбуждено почти 17 тысяч дел об их подделке.

Пока же главной проблемой пластиковый карты остается оборудование для считывания с нее информации. Часть данных (имя и фамилию, дату рождения, регистрационный номер документа) получить c ID-карты легко, а вот данные о прописке — сложнее: нужен специальный прибор (ридер), который есть далеко не у всех.

Директор департамента коммуникаций АО "Кредобанк" Виктор Гальчинский говорит, что у них справку о регистрации всегда требуют при оформлении кредитов, но ридеры есть не на всех рабочих местах. А вот руководитель регионального киевского пресс-центра ПриватБанка Александр Жильцов утверждает, что у них ридеры стоят везде. Документ о прописке в этом банке нужен при первичной идентификации или если клиент оформляет услугу с заверенными нотариусом документами (например, при получении проектных кредитов).

"Я раньше постоянно ходил с этим листочком, но он у меня так сильно затерся, что сейчас хожу только с картой. Справка о прописке лежит дома. За это время ее нигде так и не попросили", — рассказывает Сергей Ревера.

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Однако, по словам нотариуса Юлии Пирог, это скорее исключение, и многим украинцам нужно с собой носить дополнительный документ в ЖЭУ для переоформления лицевых счетов или в суд. В то же время среди ее клиентов уже примерно у половины есть ID-карта.

"Многие организации требуют прописку, но не во всех учреждениях есть ридеры. Каким образом планируется полный переход? Получается, что этот маленький ID-паспорт из-за необходимости носить справку о прописке стал проблемнее, чем привычный паспорт", — говорит Юлия Пирог.

Сегодня у нее нет ридера. Она рассказывает, что как только появились ID-карты, многим нотариусам предлагали купить ридер за 1500 грн, но "это оказался какой-то китайский прибор и информацию с чипа считать он не мог". Усугублялась ситуация еще и тем, что на первые ID-карты на вносилась информация о прописке. Как отмечает Юлия Пирог, многие на эту затею плюнули, и она сама уже не покупала другой ридер.

"Считыватель, конечно, нужен: людям неудобно носить с собой эту выписку. К тому же мы прекрасно понимаем, что наличие этой справки не подтверждает прописку на данный момент. Человек может получить ее и потом десять рез перепрописаться. Хорошо, что нотариусы имеют доступ к реестру о прописанных в квартире", — резюмирует Юлия Пирог.

Корреспондент Delo.ua позвонил в несколько ЖЭУ Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов, чтобы выяснить, есть ли у них необходимое оборудование. В тех отделениях, в которые удалось дозвониться, ридеров не было.

Но уже сегодня есть вариант, при котором паспортная реформа переступит этап подобных устройств. Дарина Чевгирь прописана в Донецкой области, но живет в Киеве. Свою ID-карту она получила в 2020 году, потеряв старый паспорт. При этом справку о прописке она так и не взяла: раньше ее никто не требовал, а сейчас девушка установила специальное приложение на смартфон.

Речь о бесплатном приложении UAPassportReader, которое Национальный банк Украины запустил в мае 2020 года. Установив его, нужно поднести смартфон к биометрическому паспорту или ID-карте и нажать кнопку "Сканировать". С помощью NFC-чипа телефона все паспортные данные владельца документа отобразятся в приложении и их можно будет сохранить в формате PDF. Сразу же после запуска приложения пресс-служба НБУ отметила, что оно избавит учреждения от необходимости покупать дорогие считыватели, а рядовым украинцам не нужно будет носить с собой справку о месте регистрации.

Альтернативой является мобильное приложение "Дія". В апреле 2020 года Кабмин принял для этого два постановления. Первым документом правительство приравняло электронные загранпаспорта или ID-карты, загруженные в приложение, к полноценным документам (неважно, бумажным и пластиковым), вторым — внесло в список документов, которые содержатся в приложении, свидетельство о рождении и актуальную прописку. И хотя вопрос защиты данных в этих приложениях еще не решен, они являются реальной альтернативой дорогим ридерам и бумажным справкам о прописке.

Илья Требор, специально для Delo.ua