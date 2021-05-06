В Раде зарегистрировали проект закона об онлайн-регистрации места жительства

15 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести в Украине декларирование места жительства в электронной форме. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде 5 мая под №5463.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он предусматривает декларативное указание места жительства в частном жилье и жилье для краткосрочного пребывания (в общежитиях, военных частях, специализированных соцучреждениях, стационарных социально-медицинских учреждениях и так далее).

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В то же время регистрировать место жительства будет нужно если речь идет о жилье в коммунальной собственности, подлежащем приватизации; а также служебном жилье.

Законопроектом также определяется возможность получения услуг в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, а также запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания другие, не предусмотренные перечнем документы.

Предлагается при этом закрепить право владельца жилья отменить задекларированное/место прописки третьих лиц в его жилье без решения суда.

Документ предусматривает, что реестры территориальных общин будут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

При этом для обеспечения работы указанных реестров местные власти получат право создать или использовать уже созданные собственные информационно-телекоммуникационные системы или безвозмездно использовать средства ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

"Отменяется бумажный документооборот; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса", — указывают авторы.

Также предлагается расширить способы обращения граждан за такими услугами: сменить место жительства можно будет посетив орган регистрации или центр предоставления админуслуг, а также заказав такую ​​услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

"Услуги будут предоставляться в электронной форме, что значительно сократит время, необходимое для их предоставления, не будет необходимости посещать органы регистрации или ЦПАУ", — отмечается в пояснительной записке.

Кроме этого, при обращении граждан за получением других услуг, информацию о месте их проживания органы власти и прочие учреждения и организации должны будут получать самостоятельно путем доступа к ведомственной информационной системе ГМС.

В Министерстве цифровой трансформации приветствовали внесение в парламент данной инициативы.

"Прописка онлайн заработает для всех украинцев... После принятия законопроекта услуга станет доступной независимо от того, какой тип паспорта у вас — паспорт-книжечка или ID-карта", — отметили в ведомстве.

В Минцифры подчеркивают, что регистрация места жительства — самая популярная государственная услуга в Украине, однако институт прописки, существующий сейчас, требует максимального упрощения.

"Мы отменим справку о регистрации места проживания — тот лист бумаги, который были вынуждены носить с собой владельцы ID-карт. Кроме того, мы уберем штамп в паспорте о регистрации места проживания, а также отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в случае принятия соответствующего закона можно будет подать заявление о назначении пенсии и ее получении, причем независимо от места работы или проживания. Кроме того, при смене места регистрации уже не потребуется визит в военкомат.

"В пределах экспериментального проекта запускаем услугу электронной регистрации места жительства в "Дії" за одни сутки после Diia Summit в мае", — анонсировали также в Минцифры.

В ведомстве также сообщают, что именно оно является фактическим разработчиком документа совместно с Министерством внутренних дел и ГМС при содействии Программы EGAP, финансируемой правительством Швейцарии и реализуемой фондом "Восточная Европа", и проекта SURGe при поддержке правительства Канады.

При этом зарегистрирован законопроект от имени 15 депутатов, из которых большинство — члены фракции "Слуга народа" (в том числе шесть членов комитета Рады по цифровой трансформации) и по двое от групп "За будущее" и "Доверие".