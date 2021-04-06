Как "Дія" отказала ФЛП в получении 8000 грн из-за ошибки, от которой все отмахиваются

У Алены Агеевой свое кафе в Николаеве, частным предпринимательством она занимается около 27 лет. В декабре прошлого года, как и многие другие ФЛП, она рассчитывала на анонсированную президентом Владимиром Зеленским одноразовую помощь в размере 8000 грн, но из-за ошибки в приложении "Дія" не смогла ее получить.

Учитывая, что на днях карантинные выплаты 8 тысяч грн предпринимателям возобновили, мы в Delo.ua планировали опубликовать историю предпринимательницы и разработать понятный план действий для бизнесменов, которые могут оказаться в похожей ситуации. Но наши намерения разбились о стойкую уверенность государственных ведомств, что ответственность за возникшую проблему лежит на ком-то другом.

Кейс мы решили все же дать. Зачем? Хотя история не вышла поучительной, но получилась интересной. Также надеемся, что после публикации соответствующие органы обратят внимание на проблему или даже попробуют ее решить. Кроме того, мы все же обсудили ситуацию с юристом и получили от него несколько советов. Рассказываем обо всем по порядку.

"Вы зарегистрировали ФЛП меньше трех месяцев назад"

Когда в декабре 2020 года впервые была организована одноразовая помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным сотрудникам, которые пострадали из-за карантина, Алена решила тоже подать заявление — в свете надвигающегося "праздничного" локдауна эти 8000 грн были совсем не лишними.

Как и требовалось, хозяйка кафе подала заявку через портал "Дія". Все данные были введены верно, код КВЭД — 56.10 — совпадал. Ответ она получила примерно через сутки — отказ с формулировкой: "Вы зарегистрировали ФЛП меньше трех месяцев назад. Одноразовая материальная помощь не может быть предоставлена". Потом Алена попробовала подать заявление через мобильное приложение, здесь ответ хотя и был готов через несколько секунд, но того же содержания.

"У меня была паника, поскольку я предприниматель с 1994 года. Мне даже не столько нужна была эта выплата, сколько я хотела добиться ответа, как система считывает данные обо мне — вдруг через лет 20 мне не начислят беспрерывный стаж, поскольку не увидят нужной информации", — рассказала Delo.ua предприниматель. Чтобы разобраться в ситуации, она съездила в Управление Пенсионного фонда Украины в Центральном районе Николаева и в Налоговую Центрального района и получила там документ об уплате ЕСВ с 2011 года — справка содержала данные об этом помесячно и по годам.

"Из-за карантинных ограничений в основном общалась с их представителями в телефонном режиме. Тогда в Пенсионном фонде мне сообщили, что они видят полную информацию обо мне и она корректна, но отметили, что в 2017 году я меняла налоговую одного района на другую. Это действительно так — перед этим я сменила прописку. Однако даже если "Дія" каким-либо образом "споткнулась" об эти данные, это никак не три месяца с момента регистрации, это пять лет", — говорит Алена.

Скриншот ответа Алене Агеевой на портале "Дія"

Помимо этого, она общалась в приложении "Дія" с ботами, но после вопроса, готова ли она, чтобы ее персональные данные обработали, переписка обычно заканчивалась ничем: "Ответа на вопрос, почему мне отказали в выплате, если мои данные соответствуют условиям, я так и не получила, только отписки "Мы очень загружены, скоро ответим".

Также предпринимательница звонила на правительственную горячую линию и через нее оформила официальный запрос в Пенсионный фонд, где спрашивала, что делать в такой ситуации и кто несет ответственность за происходящее. Спустя месяц после этого ей прислали ответ, в котором чиновники, по ее словам, не ответили ни на один вопрос, а просто привели выдержку из закона с перечислением, кому положены эти одноразовые выплаты.

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"Я позвонила ответственному инспектору, чьи контакты были внизу листа с ответом, а она заявила мне, что если вы не согласны, подавайте в суд. Также она добавила, что "Дія" не совершенна и, возможно, приложение "подхватило" данные до 2017 года — момента, когда я сменила налоговую. Там допустили, что это техническая ошибка", — рассказала Алена.

До сих пор она не оставляет попыток выяснить, с чем связана ошибка и кто несет за нее ответственность. От безысходности владелица кафе даже была в комитете Верховной Рады и оставила там письмо на имя Давида Арахамии с соответствующими документами: паспортными данными, подтверждающими ее предпринимательскую деятельность, справкой о ежегодной и ежемесячной уплате ЕСВ и ответом Пенсионного фонда. Депутаты пообещали разобраться, Алена же пока ждет от них ответа. Говорит, как стартует подача заявок на новые выплаты, попробует подать заявление снова, но особых надежд не питает.

Что нам сказали в Минцифры и Пенсионном фонде

Предполагая, что ошибка возникла по вине алгоритма "Дії" на этапе передачи данных, мы обратились в Министерство цифровой трансформации Украины, но там отвергли такую вероятность.

"Что касается данных пользователей, "Дія" не хранит персональные данные, а просто отображает данные с реестров. Если подтягиваются некорректные данные, это проблема не приложения или портала, а других ведомств, которые ведут реестры. Мы обеспечиваем только техническую часть предоставления услуг. Указанные ситуации происходят именно потому, что в реестре есть неверная информация, которая подтягивается в "Дію", — пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Он сообщил, что Минцифры не имеет возможности править эти данные, а просто отображает в том виде, в котором они предоставлены. Также если для услуги необходимы данные именно от реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда, "Дія" работает корректно и не может взять их из какого-то другого реестра.

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"Наши сервисы работают бесперебойно. Что касается "Одноразовой материальной помощи ФОПам и наемным работникам", с момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытались подать заявление. Именно это в тот момент повлекло задержки в работе портала "Дія". Однако наша команда была готова к этой нагрузке и менее чем за полдня наладила работу сервисов. До последнего дня действия услуги, 31 декабря 2020 года, все работало корректно", — добавил Баник.

При этом в Пенсионном фонде также уверены, что ответственность за проблему несут не они — по их мнению, ошибки могут быть непосредственно у самой "Дії". Кроме того, там отметили, что данные в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда вносят также работодатели, предприятия и организации, поэтому за корректность информации отвечают в том числе и они.

Delo.ua предположили, что сотрудники Фонда, скажем, для распечатки справки об уплате ЕСВ брали данные не из Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда, а из другого источника, тогда как "Дія" подтягивает данные для оформления выплат именно из указанного реестра. Окажись это правдой, было бы понятно, почему Алене сообщили в Фонде, что видят о ней корректные данные, в то время как "Дія" считает, что ее ФЛП меньше трех месяцев. Впрочем, в Пенсионном фонде теорию не подтвердили, сказав, что в качестве источника используют только один реестр.

Проверить, как выглядят эти данные в самом реестре, к слову, невозможно. "Все данные о конкретном лице, которые есть в реестре, это лицо может посмотреть в своем личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Однако нельзя прийти в Пенсионный фонд и увидеть их именно в самом реестре, как они отображаются на компьютере у ответственного лица, поскольку право открывать реестр имеют только уполномоченные на это", — рассказали в пресс-службе Фонда.

Что говорит о ситуации юрист

За разъяснением такой ситуации Delo.ua обратились к юристу. Член Ассоциации юристов Украины, партнёр Digilaw Максим Саевский пояснил нам, как именно работает начисление выплат через "Дію".

"После того как ФЛП подал заявку, такая заявка обрабатывается программными средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг на основании сведений, которые находятся в реестре застрахованных лиц (реестр об общеобязательном соцстраховании) и передаются Пенсионным фондом Минцифре. Выплаты осуществляются Пенсионным фондом на основании списков, которые предоставила им Минцифра. После этого Пенсионный фонд передает списки в банк, на основании которых и осуществляются выплаты", — рассказал эксперт.

Он указал, что порядок формирования и проверки ведомостей устанавливается Кабмином. Пункт 7 Постановления Кабмина №1233 от 9 декабря 2020 года закрепляет, что Пенсионный фонд предоставляет списки и информацию из реестра Минцифре, которые содержат сведения о времени их формирования. Механизмы и каналы передачи, процедуры передачи данных между системами определяются Минцифрой и Пенсионным фондом. А момент проверки информации — это момент подачи заявления ФЛП. Метод — автоматическое сравнение информации, которая была предоставлена Пенсионным фондом, и которую ФЛП указал в заявке.

Саевский также отметил, что в соответствии с Постановлением Кабмина №1137 от 4 декабря 2019 года, одним из субъектов портала "Дія" является технический администратор. Одной из его функциональных обязанностей является мониторинг баз данных (справочников) и информационных ресурсов, которые подключены к "Діє", а также защита достоверности данных веб-портала. Техническим администратором является — государственное предприятие "ДІЯ".

Также по словам юриста, еще одним субъектом портала "Дія" является субъект рассмотрения обращений. К такому субъекту обращаются пользователи для разрешения вопросов и получения ответов связанных с "Дія". Субъекты рассмотрения обращений должны обеспечивать обновление информации на портале не позднее одного дня с момента получения соответствующего решения или действия. К такому субъекту можно отнести Пенсионный фонд.

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"Исходя из того, что заявка о получении помощи была подана ФЛП в срок и в установленном законом порядке, ФЛП может обратиться в суд в порядке административного судопроизводства. Иск будет адресован Минцифре, ГП "Дія" и Пенсионному фонду", — говорит Саевский. По его мнению, при подаче иска можно заявлять следующие требования:

• Признать действия ГП "ДІЯ" незаконными;

• Включить ФЛП в списки лиц, которым полагается единоразовая выплата помощи;

• Обязать ГП "ДІЯ" рассмотреть заявку ФЛП повторно, а также предоставить Пенсионному фонду актуальную информацию относительно выплаты ФЛП помощи;

• Передать информацию в соответствующий банк для осуществления выплаты ФЛП.

Юрист подчеркнул, что в случае разрешения спора в пользу ФЛП, дополнительно можно требовать возмещения суммы судебного сбора, а также суммы расходов на правовую помощь. По его словам, сейчас судебный реестр не содержит каких-либо решений с ГП "Дія", а потому иск ФЛПа может стать первой судебной практикой в подобном деле.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

Фото: Depositphotos