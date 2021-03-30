Рада возобновила карантинные компенсации ФЛП и наемным работникам по 8000 грн

Верховная Рада возобновила компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина по коронавирусу в Украине.

В частности, народные депутаты 312 голосами "За" одобрили соответствующий законопроект №5300 на заседании парламента 30 марта.

Теперь из госбюджета выделят по 8000 грн, а дополнительные деньги могут быть выплачены по решению местных властей.

Указано, что эта компенсация положена ФЛП и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. После вступления в силу закона Кабмин отдельным постановлением установит перечень видов деятельности для выплат. В 2020 году в этот список попали общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений с определенными кодами ВЭД.

Предполагается, что выплаты стартуют через 10 дней после подписания президентом и вступления закона в силу. Таким образом, ФЛП и наемные работники смогут получить деньги с середины апреля.

Для подачи заявления установлен срок в 30 дней после начала усиленного карантина (попадания региона в "красную" зону). Стоит отметить, что программа рассчитана на весь 2021 год, и если область попадет в "красную" зону позже, то выплаты начнутся с этого момента.

Чтобы получить выплаты, нужно подавать заявки через "Дію". Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег — коду деятельности ФЛП или предприятия наемного работника. После прохождения процедуры деньги поступят на счет ФЛП или на банковский счет наемного работника.

Известно, что перечисление денег осуществляет Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации в пределах сумм, поступивших от главного распорядителя соответствующей бюджетной программы. Выплата должна быть не позднее следующего операционного дня после их поступления.

В то же время в выплатах могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:

- четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале — апреле 2021;

- первого квартала 2021, если карантин усилили в мае — июле 2021;

- второго квартала 2021, если карантин усилили в августе — октябре 2021;

- третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре — декабре 2021 года.

Также могут отказать наемным работникам:

- работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;

- работающим у предпринимателя по совместительству;

- средняя зарплата которых превышает 30 тысяч грн в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.

Не могут претендовать на выплаты ФЛП, которые являются застрахованными лицами:

- госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;

- которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за 6 месяцев;

- основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;

- которые являются наемными работниками и ФЛП одновременно;

- предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.

Законопроектом установлено, что компенсации выплачиваются за счет денег государственного бюджета Украины — в размере 8000 грн; за счет денег местного бюджета — в размере, определенном решением органа местного самоуправления.

В то же время в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады обратили внимание, что если порядок выплаты пособия за счет госбюджета определен в проекте подробно, то вопрос выплаты за счет местных бюджетов — недостаточно четко. В проекте не установлены условия и критерии, при которых орган местного самоуправления принимает решение о выплатах.

В законе прописано предоставление компенсаций ФЛП и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. ГНЭУ парламента подчеркивает, что вне поля зрения автора закона осталась возможность ужесточения карантина на территории всей Украины в целом.

Как известно, принятый законопроект появился на сайте парламента 24 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной" зоны.

Также сообщалось, что Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за карантина.

Напомним также, что во время зимнего ужесточения карантина бизнесу и гражданам, потерявшим работу, уже компенсировали единоразово по 8 тысяч грн. По данным Минэкономики, за этой материальной помощью обратились около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников.