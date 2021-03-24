Зеленский внес законопроект о новых выплатах бизнесу и работникам по 8000 грн при локдауне

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести новую одноразовую помощь застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения распространения в Украине коронавирусной болезни. Об этом говорится в законопроект №5300, внесенном 24 марта.

Документ предусматривает помощь как наемным работникам в связи с потерей части заработной платы, так и предпринимателям, экономическая деятельность которых приостановлена в результате введения дополнительных карантинных ограничения начиная с февраля 2021 года.

Согласно законопроекту, застрахованные лица смогут получить единоразовое пособие на основании личного обращения в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Им будет выплачено 8 тысяч грн из госбюджета и некоторая сумма из местного бюджета, которую определят уже местные власти. При этом обращаться можно будет лишь в течение 30 дней с момента введения дополнительных карантинных ограничений в соответствующем регионе.

Отсчет срока для получения помощи в связи с дополнительными ограничениями, введенными в феврале-марте 2021 года, предлагается начинается через десять дней со дня вступления в силу закона в случае его принятия.

В то же время предусмотрено, что такие выплаты не получат те наемные работниками, работодатель которых не уплатил за них единый соцвзнос за предшествующий введению ужесточенного карантина квартал.

Также выплаты не получат те, кто работают по совместительству, и те, у кого зарплата составляет выше 30 тысяч грн в месяц.

Не смогут получит выплаты и физлица-предприниматели, которые работают менее трех полных месяцев; которые одновременно числятся наемными работниками, а также те, кто в последний отчетный год уплатили ЕСВ менее чем за шесть месяцев.

Отметим, что на заседании Кабинета министров 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство по поручению Зеленского предусмотрело механизм компенсации филзицам-предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах наибольшей опасности распространения Covid-19. Причем выплаты будут как из госбюджета по 8 тысяч грн, так и от местных властей. В то же время подробнее Шмыгаль не изъяснился. Упомянутый выше законопроект, напомним, подается все же не от Кабмина, именно от Зеленского.

Напомним также, что во время зимнего ужесточения карантина бизнесу и гражданам, потерявшим работу, уже компенсировали единоразово по 8 тысяч грн. По данным Минэкономики, за этой материальной помощью обратились около 480 тысяч физлиц-предпринимателей и наемных работников.