В ночь на 20 ноября украинские беспилотники атаковали город Дорогобуж в Смоленской области России. Целью удара стал местный химический завод "Дорогобуж", где производят компоненты взрывчатки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Предприятие выпускает сырье для взрывчатых веществ

ПАО "Дорогобуж" является крупнейшим заводом региона и входит в группу "Акрон" российского миллиардера Вячеслава Кантора.

Завод выпускает аммиак, азотную кислоту и минеральные удобрения, обеспечивая около 11% общероссийского производства аммиачной селитры.

Продукция предприятия имеет двойное предназначение и активно используется для изготовления взрывчатки.

Это уже не первая атака на объект – 25 февраля в результате атаки беспилотников были поражены и уничтожены производственные мощности по выпуску аммиачной селитры вместе со складами хранения продукции.

По данным мониторингового канала Exilenova+ и видео очевидцев, на территории предприятия после попаданий раздался взрыв. Местные власти последствия атаки официально не комментировали.

Украина системно выводит из строя российскую военную химию

ВСУ регулярно наносят удары по химзаводам в тылу РФ, работающим на оборону. В октябре дроны атаковали "Тольяттикаучук" в Самарской области, пермский "Азот", волгоградский "Каустик", а также Редкинский опытный завод под Тверью, связанный с производством топлива для ракет Х-55 и Х-101.

Ранее под ударами оказывались химические предприятия в Череповце, Невинномыске, Россоше и Самарской области.

Напомним, 28 октября промышленные объекты на территории России получили удары. Возгорание возникло на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), а в Тульской области атакован химический завод "Азот".