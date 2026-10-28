Дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и химзавод "Азот" в Тульской области РФ

В ночь на 28 октября промышленные объекты на территории России получили удары. Возгорание возникло на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), а в Тульской области атакован химический завод "Азот".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В Липецкой области ночью объявляли ракетную опасность из-за попытки атаки на промышленную инфраструктуру Липецка. Канал "Радар Липецк" и ресурс Exilenova+ сообщили о пожаре на территории НЛМК, отметив, что комплекс ПВО "Панцирь" мог пропустить воздушную цель. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ситуацию на предприятии не комментировал.

НЛМК является крупнейшим сталелитейным заводом в России и входит в двадцатку крупнейших в мире с годовой мощностью 17 млн тонн жидкой стали. До этого комбинат подвергался атакам в июле текущего года.

В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев ранним утром также объявил ракетную опасность, а впоследствии заявил о массированной атаке беспилотников. По его словам, падение обломков дронов в Новомосковске повредило инфраструктуру в близлежащей промышленной зоне, а также многоквартирные и частные жилые дома. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

По данным Exilenova+, целью Новомосковска стал химический завод "Азот" холдинга "ЕвроХим", который является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в РФ и выпускает аммиак, аммиачную селитру, мочевину и метанол, используемые для изготовления боеприпасов.

Предварительные удары по химическим гигантам РФ

Удары по российским стратегическим заводам продолжаются в течение всей осени. В частности, 24 октября беспилотники атаковали принадлежащее "Татнефти" нефтехимическое предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области.

На заводе возник пожар, а власти перекрывали близлежащие улицы. Тогда же под удар попала Тольяттинская ТЭЦ, из-за чего жители города сталкивались с перебоями в подаче света и воды. "Тольяттикаучук" выпускает мономеры, углеводородные фракции и синтетические каучуки, которые используются для твердого ракетного топлива тактических и баллистических ракет.

Кроме того, 12 сентября дроны атаковали тольяттинский завод "КуйбышевАзот", производящий селитру, аммиак и слабую азотную кислоту.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны ВСУ массированно атаковали предприятия в российских регионах в ночь на 9 октября. Под удар попал и загорелся завод в поселке Редкино Тверской области, а под Белгородом вспыхнула нефтебаза.