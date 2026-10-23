Атака дронов парализовала Москву: закрыты все четыре аэропорта, задержано более 340 рейсов

Днем 23 октября российские власти полностью закрыли воздушное пространство над всеми четырьмя аэропортами московского узла — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — из-за атаки беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По информации ведомства, ограничения на прием и отправку рейсов были введены из соображений безопасности полетов. По состоянию на 15:30 в московских аэропортах задержаны или отменены более 340 рейсов.

По меньшей мере, девять самолетов направили на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Баку и Самару. В частности, в петербургском "Пулково" отменили семь рейсов на Москву, а еще двенадцать вылетов подверглись существенным задержкам.

Это уже пятый подобный авиаколлапс в российской столице за октябрь 2026 года. На прошлой неделе из-за атаки БпЛА аэропорты перекрывали на 5–7 часов (были задержаны или отменены более 350 рейсов), а 16 октября ограничения коснулись еще более 200 вылетов.

Эвакуация пассажиров и работа ПВО

Подлет дронов и работу систем противовоздушной обороны начали фиксировать около 13:00. Опасность атаки беспилотников объявили в населенных пунктах Подмосковья (Реутов, Балашиха, Железнодорожный, Люберцы), а также районах Капотня, Бирюлево, Царицыно, Зябликово, Братеево и Зюзино на юге Москвы. По заявлению мэра Сергея Собянина, на подлете в город якобы сбили 17 дронов.

В аэропорту "Шереметьево" объявили воздушную тревогу и приступили к эвакуации людей к укрытиям. Пассажиров предупредили о вероятных отменах рейсов и многочасовом ожидании. В аэропорту "Внуково" людей также призвали быть готовыми к длительной задержке снятия ограничений, в том числе непосредственно на борту самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует масштабные удары дронов с искусственным интеллектом по российским аэропортам, а операция по параличу работы российских авиагаваней, последствия которой ощутили жители Москвы и других крупных городов в октябре, в ближайшее время перейдет к новому, более мощному этапу.