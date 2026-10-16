Московские аэропорты третий раз за неделю остановили работу из-за атаки беспилотников

Поздним вечером 15 октября российские власти полностью остановили прием и отправку самолетов во всех четырех аэропортах московского авиаузла из-за массированной атаки беспилотников. Это уже третья продолжительная остановка аэродромов российской столицы за последнюю неделю.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Аэропорт "Домодедово" не принимал и не отправлял рейсы более 7 часов, "Жуковский" - почти 6,5 часов, а "Внуково" и "Шереметьево" были закрыты примерно на 5,5 часов. По подсчетам местных медиа, к утру в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов. В частности, во "Внуково" ограничения затронули по меньшей мере 66 вылетов и прилетов, а в "Шереметьево" - 79.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии 94 беспилотников вечером в четверг и на следующую ночь. В то же время, по данным сервиса Flightradar, во время воздушной атаки с военного аэродрома Чкаловский под Москвой, обслуживающего правительственные спецборты, вылетело 7 самолетов.

Последствия пассажиров и перебои в Петербурге

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о массовых переносах и отменах вылетов, а часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы, в частности в Нижний Новгород, откуда людей решили доставлять в Москву автобусами.

В качестве запасной площадки использовали и петербургский аэропорт "Пулково", принявший 25 московских бортов. Среди них оказался самолет компании FlyDubai из Дубая: пассажиров продержали в салоне 4 часа, после чего предложили ехать в столицу автобусом. Однако именно "Пулково" также потерпело сбои из-за налета БПЛА — там отменили или задержали 37 вылетов и 9 посадок.

Предыдущие остановки работы московских аэропортов произошли в ночь на 9 и 14 октября. Во время первой атаки в городе не смог приземлиться даже возвращавшийся с саммита СНГ в Туркменистане самолет Владимира Путина: тогда было сорвано 785 рейсов, а 14 октября — почти 550.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует масштабные удары дронов с искусственным интеллектом по российским аэропортам. По данным The Atlantic, Киев планирует масштабное применение беспилотников под управлением искусственного интеллекта, которые не нуждаются в американских разведданных, способны обходить системы ПВО и наносить удары непосредственно по аэропортам.