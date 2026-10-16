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Московські аеропорти втретє за тиждень зупинили роботу через атаку безпілотників

Аеропорт у Росії
Московські аеропорти втретє за тиждень зупинили роботу через атаку безпілотників

Пізно ввечері 15 жовтня російська влада повністю зупинила прийом і відправлення літаків у всіх чотирьох аеропортах московського авіавузла через масовану атаку безпілотників. Це вже третя тривала зупинка летовищ російської столиці за останній тиждень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Аеропорт "Домодєдово" не приймав і не відправляв рейси понад 7 годин, "Жуковський" — майже 6,5 годин, а "Внуково" та "Шереметьєво" були закриті приблизно на 5,5 годин. За підрахунками місцевих медіа, на ранок у московських аеропортах затримали або скасували понад 200 рейсів. Зокрема, у "Внуково" обмеження торкнулися щонайменше 66 вильотів і прильотів, а в "Шереметьєво" — 79.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття 94 безпілотників увечері в четвер та наступної ночі. Водночас, за даними сервісу Flightradar, під час повітряної атаки з військового аеродрому Чкаловський під Москвою, який обслуговує урядові спецборти, вилетіло 7 літаків.

Наслідки для пасажирів та перебої в Петербурзі

Російська авіакомпанія "Аерофлот" оголосила про масові перенесення й скасування вильотів, а частину літаків перенаправили на запасні аеродроми, зокрема до Нижнього Новгорода, звідки людей вирішили доправляти до Москви автобусами.

Як запасний майданчик використовували й петербурзький аеропорт "Пулково", який прийняв 25 московських бортів. Серед них опинився літак компанії "FlyDubai" з Дубая: пасажирів протримали в салоні 4 години, після чого запропонували їхати до столиці автобусом. Проте саме "Пулково" також зазнало збоїв через наліт БПЛА — там скасували або затримали 37 вильотів і 9 посадок.

Попередні зупинки роботи московських летовищ відбулися в ніч на 9 та 14 жовтня. Під час першої атаки в місті не зміг приземлитися навіть літак Володимира Путіна, який повертався з саміту СНД у Туркменістані: тоді було зірвано 785 рейсів, а 14 жовтня — майже 550.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує масштабні удари дронів зі штучним інтелектом по російських аеропортах. За даними The Atlantic, Київ планує масштабне застосування безпілотників під керуванням штучного інтелекту, які не потребують американських розвідданих, здатні оминати системи ППО та завдавати ударів безпосередньо по аеропортах.

Автор:
Максим Кольц

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