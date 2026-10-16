Украина планирует масштабные удары дронов с искусственным интеллектом по российским аэропортам

Украинская операция по параличу работы российских аэропортов, последствия которой ощутили жители Москвы и других крупных городов в октябре, в ближайшее время перейдет к новому, более мощному этапу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

На начальном этапе Украина использовала дальнобойные беспилотники, массово направляя их в воздушное пространство вблизи аэродромов и заставляя российские авиационные власти закрывать взлетно-посадочные полосы без нанесения прямых ударов по инфраструктуре. Даже такая тактика привела к коллапсу в московском авиаузле: за неделю с 3 по 9 октября 345 рейсов было отменено, а почти 4 тысячи — задержано, кое-где на 10 и более часов.

В частности, 10 октября задержки затронули 692 рейса, а 93 отменили; 14 октября задержали 238 и отменили 124 рейса соответственно. В среднем аэропорты столичного узла приостанавливали прием и отправку самолетов примерно на три часа каждый день. А 9 октября из-за закрытия двух из четырех аэродромов на семь часов в Москве не смог своевременно приземлиться даже возвращавшийся из Туркменистана борт Владимира Путина.

Новая фаза операции и дроны из ИИ

По словам источников издания, текущие перебои являются лишь началом операции, получившей кодовое название "M&Ms". Ее более амбициозная версия предполагает применение дронов под управлением искусственного интеллекта, способных обходить системы ПВО и наносить удары непосредственно по аэропортам. В ближайшее время эти беспилотники, для работы которых не нужны американские разведданные, планируют производить в массовых масштабах.

Как отметил один из собеседников, первый подобный аппарат уже был применен в боевых действиях на Донбассе, хотя их разработка еще продолжается. Против российских аэропортов эти БПЛА пока не использовали.

Позиция Белого дома и вызовы для Киева

Президент США Дональд Трамп, требующий от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, не высказывал возражений об атаках на аэропорты или центры обработки данных, ставших целями украинских сил. Во время первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским в прошлом месяце он сам намекал на выбор других ударных объектов вместо НПЗ, отметив, что существует много других целей.

В то же время, издание указывает, что американский президент все меньше заинтересован выполнять роль посредника между Украиной и РФ и больше тяготеет к заключению соглашения на условиях Кремля. Это ставит украинское руководство перед выбором: принять требования по завершению войны по сценарию Москвы или находить новые возможности продолжать борьбу даже без поддержки Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из крупнейших арабских авиаперевозчиков массово упраздняет рейсы в Россию после предупреждения Зеленского. Авиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки отменила осенние рейсы в РФ, а пассажирам уже аннулируют бронирование на октябрь.