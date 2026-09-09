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Один из крупнейших арабских авиаперевозчиков массово отменяет рейсы в Россию после предупреждения Зеленского

Самолет
Один из крупнейших арабских авиаперевозчиков массово отменяет рейсы в Россию после предупреждения Зеленского / Unsplash

Один из крупнейших авиаперевозчиков Ближнего Востока и Северной Африки начал массово отменять рейсы в Россию, запланированные на осень. Пассажирам уже аннулируют бронирование на октябрь.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Авиаперевозчик отменил полетные программы из российских регионов от 9 сентября и предлагает клиентам полный возврат средств за приобретенные билеты. Представители туристического рынка РФ отмечают, что массовая рассылка сообщений об отмене рейсов ожидается в ближайшее время, тогда как клиенты уже узнают об этом при проверке статуса бронирования.

Предупреждение об опасности в русском небе

Снятие полетных программ лоукостера, выполняющего рейсы в более чем 170 городов мира, произошло после публичного заявления президента Владимира Зеленского относительно рисков авиаперелетов над территорией государства-агрессора:

  • Предупреждение для авиакомпаний: глава украинского государства призвал мировых перевозчиков и страховые компании учитывать опасность полетов в российские города, в частности в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые центры;
  • Фактор беспилотников: хотя Украина не намерена целить в гражданскую авиацию, полеты в российском воздушном пространстве несут угрозу, поскольку «дроны в небе России будут, и с этим нужно считаться»;
  • Прецедент с иностранными рейсами: на прошлой неделе национальный перевозчик Танзании первым среди зарубежных компаний временно приостанавливал рейсы в Москву из соображений безопасности после того, как самолет из Занзибара был перенаправлен в Санкт-Петербург из-за налетов БПЛА на московские аэропорты.

Напомним, в августе работу российских аэропортов останавливали почти тысячу раз из-за украинских дронов. Из-за угроз ударов беспилотников 32 аэродрома в РФ, включая объекты под Москвой и Санкт-Петербургом, приостанавливали рейсы 993 раза, установив абсолютный месячный рекорд.

Автор:
Максим Кольц

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