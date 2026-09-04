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Оборонная промышленность
Дата публикации

Украинские дроны уже регулярно останавливают российские аэропорты на несколько часов

Украинские дальнобойные дроны уже регулярно заставляют российские аэропорты на несколько часов прекращать взлеты и посадки
В 2026 году временные ограничения в российских аэропортах стали почти обычным явлением. Коллаж: Dilo.ua

Украинские дальнобойные дроны уже регулярно заставляют российские аэропорты на несколько часов прекращать взлеты и посадки, задерживать рейсы и перенаправлять самолеты в запасные аэродромы. В то же время, превратить такие перебои в длительную блокаду авиасообщения России Украине пока не удалось.

Об этом говорится в статье Dilo.ua "1000 дронов и первые отмененные рейсы: может ли Украина закрыть небо над Россией".

В 2026 году временные ограничения в российских аэропортах стали почти обычным явлением. После обнаружения беспилотников российские власти вводят режим "Ковёр", во время которого аэропорт может перестать принимать и отправлять самолеты.

После 12 мая почти не было дня, когда все российские аэропорты работали в штатном режиме, подсчитала Meduza. В среднем в сутки нарушалось расписание семи аэропортов, а отдельные ограничения длились от восьми минут до 17 часов.

Очередные масштабные перебои возникли в начале сентября. В московском Шереметьево 2 сентября зафиксировали 21 отмену и 235 задержек рейсов, а во Внуково — 22 отмены и 94 задержки, свидетельствовали данные Flightradar24, которые приводило Reuters.

Турецкая Pegasus также отменила 12 рейсов между Москвой и Турцией, однако уже 2 сентября сообщила о возобновлении полетов по расписанию. Полностью от российских маршрутов крупные иностранные авиакомпании пока не отказались.

Украина уже способна локально и временно дестабилизировать работу ключевых российских авиаузлов. Значительно сложнее поддерживать такие перебои в течение недель или месяцев, поскольку для этого требуются постоянные массированные запуски дальнобойных средств.

Реалистической целью Киева является не физическое закрытие всего российского неба, а создание столь регулярных рисков и перебоев в работе крупнейших аэропортов, чтобы иностранные перевозчики и страховщики сами начали отказываться от полетов.

Напомним, в 2026 году потенциальные возможности Украины по производству дальнобойных систем могут составить около $35 млрд.

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