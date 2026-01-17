В 2026 году Украина может изготовить дальнобойных систем на $35 млрд

Способности дальнобойного сегмента в 2026 году могут достигнуть около $35 млрд. В то же время контрдрон в 2026-м станет обязательным элементом обороны инфраструктуры и фронта с акцентом на развитие перехватчиков, сенсорных сетей и связи, а также быструю адаптацию к тактике противника.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко отмечает, что главным оружием в 2026 году останутся дроны, но требования станут более жесткими и технологичными.

"Требование сместится от количества к стойкости: защита каналов, быстрые циклы апгрейда под РЭБ, новые частотные профили, интеграция с разведкой и наводкой", — говорит Игорь Федирко.

Он добавляет, что так называемый Deep strike, то есть дальнобойные беспилотники, сохранится как приоритет, потому что это прямой инструмент давления на тыловую логистику противника и его производственные возможности.

"Отдельный сдвиг 2026 года — оптоволоконные FPV. Это уменьшает эффективность классического подавления радиоканала и поднимает спрос на детекцию, кинетическое поражение, ближний перехват, инженерные барьеры и быструю адаптацию контрсредств под конкретные направления", — подчеркивает Федирко.

По его словам, в 2025 году Минобороны в рамках инициативы Weapons of Victory заключило многолетние контракты с 12 украинскими производителями почти на 130 млрд грн.

Напомним, более 60% вооружения для ВСУ теперь производится в Украине.