Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,79

50,57

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В 2026 году Украина может изготовить дальнобойных систем на $35 млрд

Главным оружием в 2026 году останутся дроны
Главным оружием в 2026 году останутся дроны. Фото: Getty Images

Способности дальнобойного сегмента в 2026 году могут достигнуть около $35 млрд. В то же время контрдрон в 2026-м станет обязательным элементом обороны инфраструктуры и фронта с акцентом на развитие перехватчиков, сенсорных сетей и связи, а также быструю адаптацию к тактике противника.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Федирко отмечает, что главным оружием в 2026 году останутся дроны, но требования станут более жесткими и технологичными.

"Требование сместится от количества к стойкости: защита каналов, быстрые циклы апгрейда под РЭБ, новые частотные профили, интеграция с разведкой и наводкой", — говорит Игорь Федирко.

Он добавляет, что так называемый Deep strike, то есть дальнобойные беспилотники, сохранится как приоритет, потому что это прямой инструмент давления на тыловую логистику противника и его производственные возможности.

"Отдельный сдвиг 2026 года — оптоволоконные FPV. Это уменьшает эффективность классического подавления радиоканала и поднимает спрос на детекцию, кинетическое поражение, ближний перехват, инженерные барьеры и быструю адаптацию контрсредств под конкретные направления",  подчеркивает Федирко.

По его словам, в 2025 году Минобороны в рамках инициативы Weapons of Victory заключило многолетние контракты с 12 украинскими производителями почти на 130 млрд грн.

Напомним, более 60% вооружения для ВСУ теперь производится в Украине.

Автор:
Алик Сахно