Более 60% вооружения для ВСУ теперь производят в Украине

Масштабирование в 2025 году позволило более половины вооружения, которое используют ВСУ, производить в Украине. В публичных оценках звучит цифра около 60%. Еще в 2022 году такая доля казалась недостижимой.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

"Еще одно ключевое изменение 2025 года — усиление компонентной базы и локализация узлов. Производители переходят к системному обеспечению критических элементов: электроники, связи, оптики, энергопитания, механики и боевых частей", — отметил Федирко.

К примеру, по его словам, украинский производитель моторов Motor-G в своих категориях декларирует выпуск более 100 000 единиц в месяц, а дрон-перехватчик с украинским двигателем демонстрирует скорость до 400 км/ч.

В 2025 году Минобороны в рамках инициативы Weapons of Victory заключило многолетние контракты с 12 украинскими производителями почти на 130 млрд грн.

"Это правильное направление, но его недостаточно без прогнозируемой загрузки на более широкую номенклатуру производства", — резюмирует Игорь Федирко.

Напомним, производство ракеты "Фламинго" от Fire Point в 2026 году может достигать десятков единиц в месяц.