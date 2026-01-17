Запланована подія 2

Более 60% вооружения для ВСУ теперь производят в Украине

Производители переходят к системному обеспечению критических элементов
Еще в 2022 году такая доля казалась недостижимой. Фото: Freepik

Масштабирование в 2025 году позволило более половины вооружения, которое используют ВСУ, производить в Украине. В публичных оценках звучит цифра около 60%. Еще в 2022 году такая доля казалась недостижимой.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

"Еще одно ключевое изменение 2025 года  усиление компонентной базы и локализация узлов. Производители переходят к системному обеспечению критических элементов: электроники, связи, оптики, энергопитания, механики и боевых частей", — отметил Федирко.

К примеру, по его словам, украинский производитель моторов Motor-G в своих категориях декларирует выпуск более 100 000 единиц в месяц, а дрон-перехватчик с украинским двигателем демонстрирует скорость до 400 км/ч.

В 2025 году Минобороны в рамках инициативы Weapons of Victory заключило многолетние контракты с 12 украинскими производителями почти на 130 млрд грн.

"Это правильное направление, но его недостаточно без прогнозируемой загрузки на более широкую номенклатуру производства",  резюмирует Игорь Федирко.

Напомним, производство ракеты "Фламинго" от Fire Point в 2026 году может достигать десятков единиц в месяц.

Автор:
Алик Сахно