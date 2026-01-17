Запланована подія 2

Понад 60% озброєння для ЗСУ тепер виробляють в Україні

Виробники переходять до системного забезпечення критичних елементів
Ще у 2022-му році така частка здавалася недосяжною. Фото: Freepik

Масштабування у 2025 році дозволило понад половину озброєння, яке використовують ЗСУ, виробляти в Україні. У публічних оцінках звучить цифра близько 60%. Ще у 2022-му році така частка здавалася недосяжною.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.  

"Ще одна ключова зміна 2025 року – посилення компонентної бази та локалізація вузлів. Виробники переходять до системного забезпечення критичних елементів: електроніки, зв’язку, оптики, енергоживлення, механіки та бойових частин", — зауважив Федірко. 

Наприклад, за його словами, український виробник моторів Motor-G у своїх категоріях декларує випуск понад 100 000 одиниць на місяць, а дрон-перехоплювач з українським двигуном демонструє швидкість до 400 км/год.

Загалом у 2025 році Міноборони в межах ініціативи Weapons of Victory уклало багаторічні контракти з 12 українськими виробниками майже на 130 млрд грн. 

"Це правильний напрям, але його недостатньо без прогнозованого завантаження на ширшу номенклатуру виробництва", — резюмує Ігор Федірко.

Нагадаємо, виробництво ракети "Фламінго" від Fire Point у 2026 році може досягати десятків одиниць на місяць.

Автор:
Алік Сахно